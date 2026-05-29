Einer Rubio se lució en la trepada del Giro de Italia 2026: ‘cabalgó’ al triunfo en la etapa 19

De nuevo Einer Rubio lo intentó en el Giro de Italia 2026. Con largas subidas que marcaba el recorrido de la etapa 19, se aventuró en ataques a intentar llegar a Alleghe (Piani di Pezzè) como el primero.

Adiós al Giro de Italia: corredor estrella no aguantó más y se retiró en plena etapa reina

Su actuación fue buena en la alta montaña, pero no lo pudo lograr. Sepp Kuss, del Jumbo-Visma, dio el batacazo en la ‘etapa reina’ de la competencia italiana.

Para el colombiano del Movistar Team, fue un día que dejó un balance bueno al entrar como noveno.

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