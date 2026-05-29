Ciclismo

Einer Rubio se lució en la trepada del Giro de Italia 2026: ‘cabalgó’ al triunfo en la etapa 19

En uno de los días más duros de las tres semanas de la competencia, el colombiano se hizo un lugar al entrar en el top 10 y hacerse notar en la Corsa Rosa.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

29 de mayo de 2026 a las 10:32 a. m.
Einer Rubio, del Movistar Team en la subida del día 19 del Giro de Italia 2026
Einer Rubio, del Movistar Team en la subida del día 19 del Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

De nuevo Einer Rubio lo intentó en el Giro de Italia 2026. Con largas subidas que marcaba el recorrido de la etapa 19, se aventuró en ataques a intentar llegar a Alleghe (Piani di Pezzè) como el primero.

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Su actuación fue buena en la alta montaña, pero no lo pudo lograr. Sepp Kuss, del Jumbo-Visma, dio el batacazo en la ‘etapa reina’ de la competencia italiana.

Para el colombiano del Movistar Team, fue un día que dejó un balance bueno al entrar como noveno.

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