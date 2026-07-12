Clasificación general del Tour de Francia 2026: Egan Bernal sube al ‘top 10’ tras la etapa 9

Egan Bernal se reacomodó en el Tour de Francia 2026. Durante la etapa 9, de media montaña, el colombiano logró ubicarse de manera correcta entre el grupo de favoritos y subió un cajón en la clasificación general.

Previo al primer día de descanso que se llevará a cabo este lunes, el del Netcompany INEOS Cycling Team pudo recortar distancias y quedó a más de nueve minutos de Tadej Pogacar.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

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Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 9

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 32:17:04

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 2:42

3. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 3:27

4. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 3:30

5. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 3:34

6. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 3:55

7. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 4:00

8. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 4:21

9. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 4:57

10. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 9:12

...

26. Harold Tejada (XDS-Astana) a 22:54

40. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 45:44

48. Einer Rubio (Movistar) a 1:04:42

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Líderes del Tour

Aunque las distancias sean bastante amplias con el esloveno, para Colombia es motivo de alegría ver que Bernal está nuevamente en la lucha con los granes favoritos de Europa.

En busca de alguna victoria de etapa que es lo que se ha trazado el colombiano desde antes de empezar, habrá que esperar hasta el otro fin de semana para un contacto serio con la alta montaña.

Las jornadas de sábado y domingo siguiente serán las que más próximas para pensar en una lucha en la subida. Estas son sus características:

Etapa 14 (sábado 18 de julio): Mulhouse → Le Markstein Fellering

155,3 km

Alta montaña

4.602 m de desnivel positivo

Primera gran jornada de los Vosgos, con varios puertos encadenados y final exigente.

Etapa 15 (domingo 19 de julio): Champagnole → Plateau de Solaison

183,9 km

Alta montaña

4.701 m de desnivel positivo

Final en alto en el Plateau de Solaison, considerada una de las etapas más duras antes del segundo día de descanso

Los colombianos en la etapa 9

La novena etapa del Tour de Francia 2026 dejó un balance positivo para los ciclistas colombianos, que superaron sin contratiempos una jornada marcada por las altas temperaturas y un recorrido reducido en 30 kilómetros por decisión de la organización.

Entre los colombianos, Egan Bernal volvió a ser el mejor representante nacional. El campeón del Tour 2019 cruzó la meta con el grupo principal, manteniéndose dentro del top 10 de la clasificación general y consolidando sus aspiraciones de pelear por un puesto destacado antes del primer día de descanso.

Egan Bernal cerró la primera semana del Tour de Francia 2026 en el top 10. Foto: DPPI via AFP

También completaron la etapa sin diferencias importantes Einer Rubio, Sergio Higuita y Harold Tejada, quienes continúan enfocados en escalar posiciones en la segunda semana de competencia. Fernando Gaviria, por su parte, logró superar una jornada quebrada que no favorecía a los velocistas.

Con la primera semana ya finalizada, el balance para el ciclismo colombiano es alentador, especialmente por la regularidad de Bernal, quien sigue siendo la principal carta del país en la lucha por la clasificación general del Tour de Francia 2026.