María Fernanda Cabal hizo una confesión sobre Álvaro Uribe y contó la verdad de su relación: “Tampoco me detengo en eso”

María Fernanda Cabal se mantiene como una de las voces más influyentes en la discusión pública del país, impulsada por su rol en la política y las posiciones que ha defendido frente a temas de interés nacional. Sus declaraciones y participaciones suelen provocar reacciones y debates en distintos sectores.

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No obstante, su visibilidad no se limita al ámbito legislativo. En plataformas digitales y redes sociales, la congresista también ha captado la atención al compartir opiniones y contenidos relacionados tanto con su trayectoria profesional como con aspectos de su vida personal.

Recientemente, María Fernanda Cabal concedió una entrevista al formato Geniales y mayores, donde abrió su corazón y su mente con respecto a las mesas de negociación con el ELN, las cuales contaron con la presencia de su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Al indagar sobre esto, la senadora fue clara en que no existía para ella un punto central, ya que eso solo generaba conflictos en las relaciones y los propósitos.

“Es una suma y una resta. Ese centro, que es como tan romanticón y bobalicón, ese centro que no sé qué es el centro… porque es quedar bien con todo mundo y quedar mal con todo mundo. ¿Qué es el centro? No he podido saber, ¿qué es?”, afirmó.

“Siento que esas personas que son como medio confundidas, que creen en la buena fe… y en mi experiencia en política te puedo decir que no existe la buena fe. No debe existir, no existe y no se debe creer que hay posibilidad de eso”, agregó.

María Fernanda Cabal, senadora colombiana. Foto: Instagram @mariafernandacabal

En cuanto a estos procesos personales, la política indicó que tuvo que aprender a desconfiar de todo, ya que era una persona muy dada con su entorno. Allí aclaró que no entraba en el ámbito amoroso, pues jamás llegaría a revisarle el celular a su esposo.

“Me tocó aprender a desconfiar, porque como yo soy tranquila, a mí me gusta creer. Es como si le escarbara todos los días el celular al marido a ver si le está poniendo los cachos”, dijo.

“Nunca, no lo voy a hacer jamás, qué jartera. Además, el que busca, encuentra. Yo prefiero no encontrar nada. Es otra realidad”, comentó, entre risas, de manera despreocupada frente a este tipo de conductas.

No obstante, al profundizar, María Fernanda Cabal, que se ha mostrado mucho más dada en redes sociales, confesó que sentía que había perdido más cosas que su pareja, al punto de que su credibilidad se vio afectada.

“Siento que perdí yo más que él. Mis seguidores tienen mucha convicción y creen en mí, y eso les genera desconfianza. ¿Cómo está usted casada con alguien que se sentó a negociar?”, contó en la charla.

Sin embargo, en este punto fue cuando mencionó a Álvaro Uribe Vélez, indicando que actualmente no tenía ninguna relación con él y su distanciamiento lo tomaba como algo natural.

“Él es una persona demasiado madura y seria, tiene esa ventaja. Te da las explicaciones, pero él estuvo en esa mesa por decisión de Álvaro Uribe”, afirmó.

“No, hoy no hay relación. Hay admiración como transformador de un país que estaba perdido, pero hay una distancia, es natural, y tampoco me detengo en eso. No importa”, agregó.