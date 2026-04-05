María Fernanda Cabal, blanco de elogios por video posando; dejó particular mensaje: “No todo es micrófono y debate”

La senadora María Fernanda Cabal suele generar todo tipo de reacciones con sus declaraciones y contenidos en redes sociales. De hecho, recientemente volvió a ser tema de conversación tras publicar un llamativo video que despertó comentarios, opiniones divididas e incluso elogios entre los usuarios.

María Fernanda Cabal reaccionó a transmisión de Westcol con Gustavo Petro y dejó ácido mensaje: “Tiene más sentido común”

En las imágenes, compartidas en su cuenta oficial de Instagram, María Fernanda Cabal aparece posando de perfil mientras se arregla su cabellera negra. La congresista se ve luciendo una prenda blanca, accesorios dorados y aretes grandes de color blanco.

Mientras la cámara la rodea, la famosa se voltea a mirar y pregunta por qué la están grabando. Allí le explican que es para sus fanáticos, a lo que ella justifica que la tomaron por sorpresa con dicho look alborotado, el cual fue causado por el clima.

“¿Por qué estás grabando?”, preguntó, a lo que le responden: “Es para tus fans”.

Al final del clip, María Fernanda Cabal pone su mano en la cabeza, sonríe y saluda a la cámara, enviando un pequeño gesto a quienes la siguen.

Lo particular de este contenido fue el mensaje que ubicó la senadora en el pie de foto, expresando que no todo tenía que ser debate y controversia. En ese punto, agregó que todo se valía en concentración y determinación para defender los ideales, tirando una sorpresiva pulla a su estilo.

“No todo es micrófono y debate”, escribió al inicio.

“También es concentración, templanza y decisión antes de salir a defender lo que se cree. Y para todo, como no somos de izquierda, debemos estar bonitas”, agregó en el post.

Los usuarios, pese a no compartir su inclinación política, elogiaron a la congresista por lo “guapa” que se veía en las imágenes. Muchos destacaron lo bien que lucía, destacando su elegancia y porte.