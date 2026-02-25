El Debate

José Félix Lafaurie confesó que él y María Fernanda Cabal están dolidos con Uribe y contó lo que no volvieron a hacer: “Nunca más”

El líder gremial se sinceró sobre lo que sienten hoy en día con relación al expresidente y líder del Centro Democrático.

Redacción Debate
25 de febrero de 2026, 1:30 p. m.
José Félix Lafaurie, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal.
José Félix Lafaurie, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal. Foto: SEMANA

Después de muchos años, José Félix Lafaurie deja el Centro Democrático en medio de la controversia que se ha dado por cuenta del proceso en el que se eligió a Paloma Valencia como candidata del movimiento para las elecciones de 2026.

YouTube video Q2VCt3xmV-g thumbnail

Por medio de una carta, el líder gremial confirmó su renuncia a la colectividad y anunció que se irá a Salvación Nacional, donde, entre otras cosas, apoyará a Abelardo de la Espriella.

Lafaurie habló en El Debate de SEMANA acerca de su decisión y confesó que él, junto a su esposa, María Fernanda Cabal, están muy dolidos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

YouTube video IwNEJXyCvp4 thumbnail

Supongo que María Fernanda está dolida con el expresidente. ¿Usted cree que ella no merecía una llamada de él? Nunca más han vuelto a hablar”, contó.

Este sentimiento, según dijo, lo tienen desde mucho antes de que escribieran la carta en la que pidieron la escisión del partido. Por lo mismo, señaló que la relación entre Uribe y Cabal está fracturada.

Lafaurie indico también que está dolido con el expresidente. “Sí y mucho”, confesó.

YouTube video KKjA8gy5v40 thumbnail

El líder gremial recordó que ha acompañado desde hace muchos años al exjefe de Estado, defendiéndolo y siempre buscando el máximo respeto hacia él por todo lo que representa. “Yo lo he acompañado en las buenas y en las malas”, dijo.

Fui el único dirigente gremial que dio la batalla en las épocas más complejas de la relación de Uribe con Santos. Que no se nos olvide que él salió de las entrañas de lo que fue el gobierno de Uribe y fue candidato nuestro”, agregó.

YouTube video IhMQkxVCCP0 thumbnail

De hecho, Lafaurie aseguró que esa batalla casi le cuesta su libertad, ya que, según él, Juan Manuel Santos lo intentó meter a la cárcel en repetidas oportunidades, aunque finalmente no lo logró.

Incluso, pese a que han pasado tantos años, todavía no sabe los motivos por los que se ‘salvó’ de estar en prisión durante el gobierno del ganador del Nobel de Paz.

Él me quería meter a la cárcel porque supuestamente era paramilitar. (…) Tuve cuatro procesos penales, pero sigo vivo y no bajé la cabeza”, indicó.

YouTube video V2kvoormIvE thumbnail

Pese a todo lo que intentaron en su contra, Lafaurie afirmó que siempre se mantuvo “firme” dando la batalla y esto lo hizo apoyando al expresidente Uribe.

Por otra parte, aseguró que hoy en día hay una persona al interior del Centro Democrático que en ese momento “repudiaba” al expresidente, mientras que él lo defendía.

YouTube video p4M52yHxGRU thumbnail

Terminó con una credencial del Centro Democrático, entonces miro las pantallas y vea en lo que quedamos”, complementó, aunque no quiso decir ningún nombre o dar alguna pista sobre quién es esta persona.

