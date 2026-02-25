José Félix Lafaurie dijo lo que tiene que hacer María Fernanda Cabal después de que él apoyara a Abelardo de la Espriella: “Obligación”

La novela al interior del Centro Democrático con José Félix Lafaurie finalmente terminó. El esposo de la senadora María Fernanda Cabal confirmó su renuncia al partido y anunció que llegará a Salvación Nacional, donde apoyará a Abelardo de la Espriella.

El líder gremial habló en El Debate de SEMANA acerca de los motivos por los que tomó la decisión de irse de la colectividad y, además, se refirió a lo que cree que tiene que hacer Cabal de ahora en adelante.

“María Fernanda ha tenido siempre una conducta absolutamente clara. (…) Ella es una senadora del Centro Democrático, elegida además con más de 200.000 votos, lo que le significó arrastrar en la lista a más de un senador”, señaló.

María Fernanda Cabal, exprecandidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Teniendo en cuenta esto, según dijo Lafaurie, la congresista tiene una “obligación” con el partido, otra legal y una con Paloma Valencia.

Sobre esta última, explicó que en su momento, cuando se estaba llevando a cabo el proceso para elegir a la candidata presidencial del movimiento, Cabal llegó a un acuerdo con Valencia y Paola Holguín para que quienes perdieran apoyaran a la ganadora.

“A mí me parece que María Fernanda tiene —esta es mi opinión— una obligación de palabra y ética con Paloma Valencia; es una obligación que yo no tengo y por eso yo sí voy a acompañar a Salvación Nacional”, expresó.

En ese sentido, dejó en claro que él se aparta por completo del Centro Democrático, mientras que su esposa seguirá perteneciendo a este movimiento hasta el 20 de julio.

Además, contó que el partido no accedió a la escisión que ellos dos en su momento solicitaron, después de que supuestamente se presentaran irregularidades en la elección de la candidata para las elecciones de 2026.

“Extraoficialmente nos hicieron llegar la información de que no iban a considerar esa alternativa”, dijo.

Por otra parte, Lafaurie indicó que hoy en día está apoyando a Abelardo de la Espriella porque considera que tienen muchas ideas en común. Incluso, afirmó que ve en un posible gobierno del abogado muchas de las cosas que tuvo el Ejecutivo del expresidente Álvaro Uribe.

“Desde el punto de vista conceptual, yo estoy tranquilo. Estuve tranquilo cuando fundamos el Centro Democrático, y estoy tranquilo ahora que regreso a Salvación Nacional”, manifestó.

El líder gremial sostuvo que nunca ha cambiado de posturas o ideologías políticas en los últimos 40 años, por lo que está tranquilo en que sigue conservando la misma forma de pensar.

Asimismo, aprovechó para lanzar una dura crítica al Centro Democrático, ya que considera que hoy en día no se están cumpliendo los estatutos.

“Cuando tú eres el fundador y si las cosas no van por el camino correcto, también toca decirlo”, añadió.