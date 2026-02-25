El Debate

José Félix Lafaurie dijo lo que tiene que hacer María Fernanda Cabal después de que él apoyara a Abelardo de la Espriella: “Obligación”

El líder gremial habló de lo que cree que tiene que hacer su esposa tras la decisión que tomó.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
25 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie.
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie. Foto: SEMANA

La novela al interior del Centro Democrático con José Félix Lafaurie finalmente terminó. El esposo de la senadora María Fernanda Cabal confirmó su renuncia al partido y anunció que llegará a Salvación Nacional, donde apoyará a Abelardo de la Espriella.

YouTube video Q2VCt3xmV-g thumbnail

El líder gremial habló en El Debate de SEMANA acerca de los motivos por los que tomó la decisión de irse de la colectividad y, además, se refirió a lo que cree que tiene que hacer Cabal de ahora en adelante.

María Fernanda ha tenido siempre una conducta absolutamente clara. (…) Ella es una senadora del Centro Democrático, elegida además con más de 200.000 votos, lo que le significó arrastrar en la lista a más de un senador”, señaló.

María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal, exprecandidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Teniendo en cuenta esto, según dijo Lafaurie, la congresista tiene una “obligación” con el partido, otra legal y una con Paloma Valencia.

El Debate

¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

El Debate

José Félix Lafaurie y su duda de algo que supuestamente pasa en el Centro Democrático: “Hay un grupito”

El Debate

José Félix Lafaurie confesó que él y María Fernanda Cabal están dolidos con Uribe y contó lo que no volvieron a hacer: “Nunca más”

El Debate

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

Semana TV

Habla José Félix Lafaurie: ¿por qué respaldará a Abelardo de la Espriella?

El Debate

Enrique Peñalosa dice lo que haría con Petro si se convierte en presidente: “Me interesa que Colombia salga adelante”

El Debate

¿Fraude en elecciones? Advierten por qué Petro insiste en ello: “Es muy peligroso”

Política

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

Política

José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

Confidenciales

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “partido republicano”

Sobre esta última, explicó que en su momento, cuando se estaba llevando a cabo el proceso para elegir a la candidata presidencial del movimiento, Cabal llegó a un acuerdo con Valencia y Paola Holguín para que quienes perdieran apoyaran a la ganadora.

A mí me parece que María Fernanda tiene —esta es mi opinión— una obligación de palabra y ética con Paloma Valencia; es una obligación que yo no tengo y por eso yo sí voy a acompañar a Salvación Nacional”, expresó.

En ese sentido, dejó en claro que él se aparta por completo del Centro Democrático, mientras que su esposa seguirá perteneciendo a este movimiento hasta el 20 de julio.

Además, contó que el partido no accedió a la escisión que ellos dos en su momento solicitaron, después de que supuestamente se presentaran irregularidades en la elección de la candidata para las elecciones de 2026.

Extraoficialmente nos hicieron llegar la información de que no iban a considerar esa alternativa”, dijo.

José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

Por otra parte, Lafaurie indicó que hoy en día está apoyando a Abelardo de la Espriella porque considera que tienen muchas ideas en común. Incluso, afirmó que ve en un posible gobierno del abogado muchas de las cosas que tuvo el Ejecutivo del expresidente Álvaro Uribe.

Desde el punto de vista conceptual, yo estoy tranquilo. Estuve tranquilo cuando fundamos el Centro Democrático, y estoy tranquilo ahora que regreso a Salvación Nacional”, manifestó.

El líder gremial sostuvo que nunca ha cambiado de posturas o ideologías políticas en los últimos 40 años, por lo que está tranquilo en que sigue conservando la misma forma de pensar.

Asimismo, aprovechó para lanzar una dura crítica al Centro Democrático, ya que considera que hoy en día no se están cumpliendo los estatutos.

Cuando tú eres el fundador y si las cosas no van por el camino correcto, también toca decirlo”, añadió.

Más de El Debate

Maria Fernanda Cabal

¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

José Félix Lafaurie

José Félix Lafaurie y su duda de algo que supuestamente pasa en el Centro Democrático: “Hay un grupito”

José Félix Lafaurie, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie confesó que él y María Fernanda Cabal están dolidos con Uribe y contó lo que no volvieron a hacer: “Nunca más”

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

Habla José Félix Lafaurie: ¿por qué respaldará a Abelardo de la Espriella?

Habla José Félix Lafaurie: ¿por qué respaldará a Abelardo de la Espriella?

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.

Enrique Peñalosa dice lo que haría con Petro si se convierte en presidente: “Me interesa que Colombia salga adelante”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de febrero de 2026, en Bogotá

¿Fraude en elecciones? Advierten por qué Petro insiste en ello: “Es muy peligroso”

IVÄN CEPEDA

Cargan en vivo contra Iván Cepeda: “¿Qué ha hecho en la vida? No ha hecho absolutamente nada”

Diana Ospina apareció con vida tras 19 horas de desaparición.

Proponen en vivo una “legislación de guerra” tras el caso de Diana Ospina en Bogotá: “Vamos a vivir seguros”

Noticias Destacadas