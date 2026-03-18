José Félix Lafaurie, indignado con Paloma Valencia porque uno de sus jefes de debate es Aurelio Iragorri: “De razón le esquilmaron la candidatura a Cabal”

Las heridas que quedaron abiertas tras la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial única del Centro Democrático no parecen sanar en la familia Lafaurie-Cabal.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sigue disgustado por lo ocurrido y, tras no encontrar respuestas del Centro Democrático, el partido que ayudó a fundar, saltó a Salvación Nacional.

En esta oportunidad, Lafaurie no ocultó su molestia porque uno de los jefes de debate de la campaña de Paloma Valencia es Aurelio Iragorri, exministro de Agricultura en el gobierno de Juan Manuel Santos.

José Félix Lafaurie, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal. Foto: SEMANA

“Para el sector ganadero, Fedegán, es desconcertante que un personaje que despilfarro irregularmente billones de pesos del Ministerio de Agricultura, nos arrebató, en evidente prevaricato, el FNG y nos dejó sin estatus sanitario, por los focos de aftosa, sea el jefe de debate”, manifestó Lafaurie.

Y preguntó: “¿Cuantos de los nuestros quedaron en la ruina por la falta de mercados internacionales que con tanto esfuerzo habíamos abierto? Definitivamente el santismo es el dueño de la política de Centro Democrático. Con razón le esquilmaron la candidatura a María Fernanda Cabal”.

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: SEMANA

El aterrizaje de Iragorri a la campaña de Paloma Valencia puede interpretarse como un acercamiento de parte del santismo al uribismo, como lo considera Lafaurie. También puede leerse como un respaldo del Partido de la U a esa candidatura presidencial, al fin y al cabo, el exministro Iragorri ha sido una de las figuras reconocidas de ese partido político.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció en SEMANA que respaldaría a Paloma Valencia, pero aceptó que tiene una “verdadera encrucijada en el alma”, como ocurrió en su momento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Cabal tiene dudas sobre la fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, porque —según ella— se paró frente al llamado Monumento a la Resistencia, que se encuentra en Cali. “Eso es un adefesio, eso es una oda a la violencia”, opinó.

Entrevista a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Todo esto la ha llevado a mantener una “controversia” en el alma. “A veces siento que uno debería retirarse a los cuarteles de invierno y esperar a que la tormenta pase”, confesó.

En diálogo con SEMANA, Cabal dijo que el Centro Democrático la maltrató y la hicieron a un lado. Afirmó que Álvaro Uribe “no quería a ninguna de las tres candidatas a la Presidencia” y estaba buscando al candidato “por otro lugar”, en referencia a Juan Carlos Pinzón.

“Tengo muy buena relación con Paloma Valencia”, expresó Cabal. Con Uribe, la senadora no ha hablado desde diciembre de 2025. “Él me manda mensajes; con un concejal mío me pidió que regrese”, contó. Ella no renunciará al Centro Democrático, al menos, hasta el 20 de julio, cuando dejará de ser senadora. Insistió en la necesidad de una escisión para tener una salida digna.

Si no lo consigue, lo más probable es que repita la historia de su esposo, José Félix Lafaurie: saltar a Salvación Nacional.