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La “encrucijada en el alma” de María Fernanda Cabal

La senadora tiene dudas sobre la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo.

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Redacción Confidenciales
13 de marzo de 2026, 11:56 p. m.
María Fernanda Cabal.
María Fernanda Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, tiene una “encrucijada en el alma” sobre si apoyar o no a Paloma Valencia. Cabal tiene dudas sobre la fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

En diálogo con SEMANA, dijo que el Centro Democrático la maltrató y la hicieron a un lado. Afirmó que Uribe “no quería a ninguna de las tres candidatas a la presidencia” y estaba buscando al candidato “por otro lugar”, en referencia a Juan Carlos Pinzón.

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“Tengo muy buena relación con Paloma”, dijo Cabal. Con Uribe, la senadora no ha hablado. “Él me manda mensajes; con un concejal mío me pidió que regrese”, contó. Ella no renunciará al partido. Insistió en una escisión para tener una salida digna.