La “encrucijada en el alma” de María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, tiene una “encrucijada en el alma” sobre si apoyar o no a Paloma Valencia. Cabal tiene dudas sobre la fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

En diálogo con SEMANA, dijo que el Centro Democrático la maltrató y la hicieron a un lado. Afirmó que Uribe “no quería a ninguna de las tres candidatas a la presidencia” y estaba buscando al candidato “por otro lugar”, en referencia a Juan Carlos Pinzón.

María Fernanda Cabal ‘destroza’ a Petro tras sus trinos: “Plumas las que se pone él en las fiestas y lentejuelas las que se pone en su círculo de amiguetes”

“Tengo muy buena relación con Paloma”, dijo Cabal. Con Uribe, la senadora no ha hablado. “Él me manda mensajes; con un concejal mío me pidió que regrese”, contó. Ella no renunciará al partido. Insistió en una escisión para tener una salida digna.