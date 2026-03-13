La senadora María Fernanda Cabal ha venido diciendo que se siente maltratada al interior del partido Centro Democrático, dado que desde hace un buen tiempo ha buscado el apoyo de la colectividad para ser la candidata única presidencial de esa colectividad y las cosas no se le han dado.

Ha sido tal el caso que su esposo, José Félix Lafaurie, uno de los fundadores del Centro Democrático, decidió renunciar a ese partido.

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De hecho, antes de soltar las banderas del uribismo, en una carta Lafaurie dijo que junto a Cabal estaban en desacuerdo con la manera como en el Centro Democrático se escogió en su momento a Paloma Valencia para que fuera a buscar la candidatura presidencial en la Gran Consulta por Colombia que finalmente ganó el pasado domingo 8 de marzo.

Sin embargo, si bien Lafaurie renunció al Centro Democrático, su esposa Cabal sigue en esa colectiva de la que ella ha dicho insistentemente que la han maltratado. Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, la senadora explicó por qué sigue allí.

“Yo lo he pensado muchas veces, pero tampoco quiero convertirme en una persona que no busque el interés superior del país. ¿Cuál es el interés superior del país? No es pelear con el partido, ni con Uribe, ni con las candidaturas, ni buscar que yo me destaque precisamente por entrar en esta controversia”, indicó la congresista Cabal.

En tal sentido, Cabal destacó que el interés superior del país es “salir del comunismo”.

“Por encima está una Colombia libre, eso lo tengo clarísimo. Por eso guardé silencio y he estado al margen. Tengo muchísima gente que me sigue, que me dice qué hacemos, cuál es la instrucción. Hay que salvar al país, hay que seguir defendiéndonos, porque este país no resiste cuatro años más de debacle, destrucción e inmoralidad”, agregó la congresista Cabal en El Debate.

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