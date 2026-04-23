Frase de Angie Rodríguez le llamó la atención a María Fernanda Cabal, quien aprovechó para hacer un ‘recorderis’

El martes 21 de abril, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habló en exclusiva para SEMANA.

De acuerdo con Rodríguez, al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro hay más de 20 personas inmersas en posibles actos de corrupción ante la vista de muchos, pero que nadie se atreve a denunciar.

En su entrevista, la exdirectora del Dapre no ocultó que sentía miedo tras decidir hablar en SEMANA en contra del Gobierno, el mismo del que ella hace parte.

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Tras lo anterior, lanzó una frase que, sin duda, no pasó desapercibida: “Quiero decirle al director de la UNP que me facilite lo más pronto posible mi seguridad (...) Señalar que no tengo intención de suicidarme. Lo digo porque con ellos no puedo esperar nada bueno”.

Ante lo dicho por Rodríguez, la senadora María Fernanda Cabal hizo un ‘recorderis’ de otros, hoy exfuncionarios del Gobierno Petro, que están en prisión y en su momento también dijeron temer por sus vidas.

“En el gobierno comunista de Petro sus más cercanos colaboradores temen ser asesinados. Aquí algunos de sus alfiles denunciando que temen por su vida. ¿Qué clase de Gobierno es ese?, dijo Cabal.