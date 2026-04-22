Le preguntan en vivo a Petro “cuál es su relación” con Juliana Guerrero, “quien parece ser la reina de este Gobierno”

Este martes, 21 de abril, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, habló sin tapujos en SEMANA sobre presuntos casos de corrupción que se estarían presentando al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Entre los salpicados, que serían al menos 20, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Juliana Guerrero, de quien dijo es cercana al presidente Petro y que, sin precisamente ser funcionaria, ejerce presión en el Gobierno diciendo que tiene “vínculos con el ELN”.

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, le preguntó en vivo al presidente Petro a qué se debe su cercanía con Juliana Guerrero, quien precisamente a finales del mes pasado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía en medio del sonado caso de títulos universitarios falsos.

“Yo le pregunto al presidente Gustavo Petro: ¿cuál es su relación, cuál es su vínculo, con Juliana Guerrero? El país merece saberlo, porque el nivel que concentra esta persona que a nuestro parecer es corrupta, y que además, si es capaz de comprar un título universitario, y de falsificar, y de manejar las cosas como se le da la gana, pues de qué es capaz más un personaje de este estilo", indicó puntualmente Pedraza.

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La congresista también dijo enfáticamente que las recientes declaraciones de Rodríguez, en exclusiva para SEMANA, confirman muchas de las cosas que ha venido denunciando constantemente la oposición.

“Parece que de alguna manera confirma la impresión e intuición que ya veníamos sintiendo y evidenciando la mayoría de colombianos y de colombianas. Da una sensación de ebriedad de poder y de billete. Y realmente estas dos combinaciones en ausencia de principios éticos, morales y políticos, terminan en la degradación que hemos evidenciado en este Gobierno”, agregó Pedraza.

En tal sentido, Pedraza dijo en El Debate que no la sorprende el poder político que tiene Guerrero en el Gobierno Petro.

“No me sorprende, lo vengo denunciando desde hace un montón de tiempo. Cómo es posible que una persona que ya está llamada a imputación por falsedad en documento público y fraude procesal siga siendo la delegada del presidente en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, siga siendo la que según Cambio toma decisiones sobre el Fondo Colombia en Paz, siga siendo la que maneja los recursos del Ministerio de Igualdad y ahora que tenga el Drapre. Porque la denuncia que hace Angie Rodríguez [En SEMANA] es que es, Juliana Guerrero, la dueña del Dapre”, resaltó la representante a la Cámara y senadora electa, Pedraza.

Por lo tanto, Pedraza se preguntó que, detrás de cuántas decisiones más podría estar Guerrero, “una persona por la que nadie nunca ha votado”.

“Y que no tiene un tercio del trabajo político y de la experiencia política que tienen muchas personas en la izquierda colombiana y ahora estoy indignada de ver algunos comentarios en redes sociales, casi que dinamitando a Angie Rodríguez que además habla porque esta preocupada por su seguridad”, manifestó Pedraza en El Debate.

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