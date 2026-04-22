Dicen motivo por el que Petro guarda silencio tras denuncias de Angie Rodríguez y vaticinan lo que hará: “Prendiendo en candela”

Angie Rodríguez puso en jaque al gobierno y prácticamente dinamitó el interior de la Casa de Nariño tras revelar las graves denuncias de lo que estaría ocurriendo en el Ejecutivo.

La hoy directora del Fondo de Adaptación, en entrevista con SEMANA, contó el inmenso poder que tiene Juliana Guerrero, la pelea que hay por el poder en el gobierno, un supuesto concierto para delinquir, entre otras cosas que han desatado todo un terremoto político en Colombia.

Diferentes voces políticas hablaron de este tema en El Debate de SEMANA y se refirieron al silencio que ha guardado hasta el momento el jefe de Estado, ya que, pese a todo lo que se ha dicho, Petro no ha pronunciado ni una sola palabra sobre este nuevo escándalo.

Angie Rodríguez y el presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA, Presidencia

Jota Pe Hernández, senador del partido Alianza Verde, recordó que esto no es nada nuevo, pues el máximo mandatario tampoco dijo nada cuando explotaron otras polémicas del gobierno. “Cuando estalló el escándalo de Olmedo López, también guardó silencio”, mencionó.

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Poco después, según comentó el congresista, el presidente salió a decir que todo eran “chismes de prensa”, pero la verdad salió a la luz con el paso del tiempo.

Por ello, Hernández afirmó que eso es seguramente lo que volverá a hacer el mandatario: decir que ninguna de las denuncias son verdaderas. “Él ahorita está analizando porque sabe que todo esto es verdad, pero saldrá a decir que no”, manifestó.

“Cuando empiece la justicia a cobrarle a cada con quien lo que tiene que pagar, ahí es cuando nos daremos cuenta de la verdadera posición de Petro, que siempre dice que nada está pasando cuando su casa está prendiendo en candela”, agregó.

Jennifer Pedraza, senadora electa por el partido Dignidad y Compromiso, sostuvo por su parte que en estos momentos el jefe de Estado está intentando “esconder” el escándalo por medio de la incidencia que suele tener en las redes sociales, más precisamente en X.

Con esto, de acuerdo con ella, buscará restarle “legitimidad” a todo lo que contó Angie Rodríguez. “Esta fingiendo demencia sobre esta denuncia que es tan grave, y más porque es una persona que viene del proyecto político”, dijo.

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La congresista le exigió al jefe de Estado que salga a dar las respectivas explicaciones y cuestionó que pese a que sabía todo lo que había detrás de Juliana Guerrero, insistió en nombrarla y le entregó gran poder al interior del Ejecutivo.

“Es un presidente que es experto en lavarse las manos. (...) Yo pienso que sus respuestas van a ser evasivas e intentando lavarse las manos. Por eso creo que es importante que Colombia tome decisiones acertadas, porque cuando luchamos contra la corrupción debemos de ser contundentes”, añadió.

Finalmente, Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, afirmó que el jefe de Estado saldrá a echarle la culpa a otras personas diferentes a las que mencionó Angie Rodríguez.

Además, de acuerdo con él, Petro intentará victimizar a su gobierno y, por último, realizará un discurso en el que convocará, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, a la lucha de clases sociales.

“Así ha enredado al pueblo colombiano y así lo va a hacer. Y lo grave no es eso, lo grave es que vamos a tener a miles de colombianos dándole la razón y avalando lo que él plantea”, aseveró.