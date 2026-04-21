Angie Rodríguez reveló a SEMANA que Juliana Guerrero se convirtió en su “peor enemiga” y que enemistó a Gustavo Petro con Francia Márquez

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, le concedió una entrevista explosiva al director de SEMANA, Yesid Lancheros.

En ella reveló detalles inéditos que el país no conocía y que, según ella, le costaron enemistades al interior de la Casa de Nariño.

Explosiva entrevista de Angie Rodríguez, exmano derecha de Gustavo Petro, con SEMANA: destapa presuntas irregularidades en el Gobierno

Contó, por ejemplo, que Juliana Guerrero, la exasesora de Gustavo Petro, a quien él ha defendido en varios escenarios públicos, se convirtió en su peor enemiga.

La razón: Rodríguez fue quien descubrió los títulos falsos de la joven activista de izquierda que le generaron líos judiciales y el escándalo mediático.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lanchero Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Debo decirlo públicamente: al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal fui yo”, reveló Rodríguez. Y contó que informó sobre la situación a Gustavo Petro.

Dijo que cuando le informaron que debía publicar la hoja de vida de Juliana Guerrero, ella sabía que no pasaría los filtros.

“La publiqué, pero sabía que no era profesional. No obstante, a los quince días me dicen que ya tiene los títulos y yo dije: no puede ser, no le cabe en la cabeza a nadie. Cuando pido que me los dejen ver, encuentro varias inconsistencias. Yo fui auditora en la Contraloría General, en la seccional de Bogotá, yo tenía un ojo clínico. Cuando vi eso dije: esto no puede ser, estos títulos son falsos. ¿Quién se va a graduar en menos de quince días? Nadie”, afirmó.

Juliana Guerrero y Angie Rodríguez. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Contó que Juliana Guerrero le dijo que era contadora de la Universidad Popular del Cesar. “Me opuse como lo hice con otros nombramientos que me generaron tensión al interior del Gobierno. Al final, sale el escándalo de sus títulos falsos por parte de la congresista Jennifer Pedraza”, destacó.

El director de SEMANA le preguntó a Angie Rodríguez qué había respondido Gustavo Petro cuando ella le informó de los títulos falsos de Juliana Guerrero.

“Bueno, no quiero entrar en detalle, pero se lo dije, lo advertí antes de que saliera el escándalo y antes de publicar la hoja de vida”, confesó.

Ahí -añadió Rodríguez- “me gané a mi peor enemiga, Juliana Guerrero”.

La hoy gerente del Fondo Adaptación contó que en la Casa de Nariño “hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y, por eso, miran cómo esprimirlo. Un ejemplo de ello es Juliana Guerrero. Ella es quien maneja el poder en muchas entidades”, contó.

Reveló que Juliana Guerrero “se encargó de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez. Envenenaba -no quiero decir concretamente a quién, pero le decía: hay que sacar a la vicepresidenta Francia Márquez, ella no sirve. Siempre a través de la red de la conspiración y la mentira”.

Gustavo Petro y Francia Márquez. Foto: AFP

Y es que, a juicio de Angie Rodríguez, “el chisme, la calumnia y la mentira es política de gobierno ejercida por algunos funcionarios y otros, como Juliana Guerrero, que no tienen ningún cargo, pero ella es la que maneja los hilos del poder en varias entidades. Es gravísimo”.

Angie Rodríguez Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Juliana Guerrero -según la exmano derecha de Gustavo Petro- “quería tomarse el Ministerio de la Igualdad y es cuando empieza a tener manos y tentáculos en el Fondo del Miniterio. Hay unas denuncias adelantadas que conocen las autoridades”.

Y siguió: “Ella, sin ningún escrúpulo, tiene el descaro de ir a las entidades a mandar, a decir qué se contrata, a quién se vincula y a quién no. Ella, con su hermana, va al Ministerio de la Igualdad y toman decisiones sin ser funcionarias públicas”.

Pero el tema no para ahí, dijo Rodríguez. “También controla el Fondo Colombia Paz y el Fondo Paz, ambos del Dapre. En plena Ley de Garantías y sin ningún sustento, le pidieron la renncia a un señor técnico, integro. ¿Quién estuvo detrás? Juliana Guerrero. Lo sacaron y ella entra al Fondo Colombia Paz a reunirse con la nueva directora del Fondo", denunció.

“También querían tener el control del Dapre, por eso querían sacarme. Tienen un delirio por el poder y la plata. Para nadie es un secreto que en el Dapre, para nadie es un secreto, que quien manda es Juliana Guerrero a través de la señora Nohora Mondragón. No disimula nada”, reveló.

Y remató: “Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN”.