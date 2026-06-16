¿Gustavo Petro da las últimas bocanadas de oxígeno a Iván Cepeda a cinco días de elecciones? Hablará de modificar una ley y gratuidad en la educación superior

El presidente Gustavo Petro canceló la gira por las regiones que tenía prevista esta semana y se dedicará exclusivamente a atender asuntos de gobierno desde la Casa de Nariño.

Este martes, por ejemplo, anunció al país que le hablará a los colombianos sobre una ley de gratuidad de la educación superior, cuando a juicio de sus más férros opositores, el Congreso terminará su período legislativo el próximo sábado y tuvo casi cuatro años para tramitar su iniciativa.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

“Mañana martes, en el consejo de ministros televisado, hablaré sobre modificar la Ley 30 sobre la educación pública superior de tal manera que la gratuidad sea parte del derecho al saber”, anticipó el jefe de Estado en sus redes sociales.

“La gratuidad no se debe focalizar, toda persona independientemente de su condición económica, debe gozar de gratuidad en su educación. También hablaré sobre los nuevos aranceles que no están pensados en defendernos de EE. UU., sino de ser inteligentes para que se proteja y desarrolle la industria nacional comenzando por el calzado y las confecciones”, añadió.

Los opositores al mandatario no se hicieron esperar. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Humberto Papo Amín, escribió en sus redes sociales: “Hoy en un nuevo Consejo de Ministros volveremos a ver al Presidente Gustavo Petro haciendole campaña a Cepeda. Eso es lo único que le importa en este momento. Las innumerables problemáticas del país quedan en un segundo plano”.

El presidente Petro. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images y Presidencia

Este fin de semana, el presidente sacó pecho con una obra que construyó en Nazareth, un caserío de la Alta Guajira, ubicado en el municipio de Uribia.

“Esto es un gobierno de la vida. Este es el nuevo hospital de Nazareth en el norte de la Guajira. No es solo el edificio, son equipos de salud que visitan las rancherías, son las mejores tecnologías y sus especialistas en un lugar donde morían, por miles, los niños por desnutrición”, escribió Petro textualmente.

Y añadió: “Hemos desplomado la tasa de mortalidad por desnutrición infantil en la Guajira en un 68% de los que nos entregó el anterior gobierno de Iván Duque/ Restrepo”.

Aunque no lo dijo, el presidente hizo referencia a la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. ¿Por qué el presidente tenía que mencionar a Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella? Acaso, ¿le suma o le resta en la entrega de su obra en las profundidades de La Guajira?, preguntaron algunos de sus seguidores en redes sociales.

Presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda. Foto: AFP

Como si fuera poco, el hospital de Nazareth no tiene dotación médica y le convertirá al próximo gobierno destinar recursos para ponerlo en funcionamiento. Por eso, algunos de sus detractores consideraron que el presidente anticipó la inauguración para darle oxígeno a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

Gustavo Petro está dedicado a acatar la recomendación que le han entregado algunos de sus más cercanos amigos que le han pedido, reiteradamente, que muestre los resultados de su gobierno que ha sido más reconocido a nivel nacional por los ruidos y escándalos.