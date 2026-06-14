Gustavo Petro aprueba zona para desmovilización de ilegales a una semana de la segunda vuelta presidencial

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que autoriza la instalación de una zona de concentración de integrantes de grupos armados ilegales para que se desmovilicen en el sur de Colombia. La decisión se tomó a una semana de la segunda vuelta por la Casa de Nariño.

La noticia se conoció por medio de una publicación que hizo el jefe de Estado en su cuenta de X, en el momento en que daba cuenta de una incautación de cocaína en alta mar donde colaboraron las Fuerzas Militares.

Información sensible sobre presuntas irregularidades del Gobierno Petro llegó a Washington

“Acabamos de incautar 2,6 toneladas de cocaína en el mar y he firmado el decreto de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país. No es con misiles contra el campesinado como se acaba el narcotráfico, es con la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca como podemos separar a Colombia del narcotráfico, es con el diálogo y la paz que podemos y ya lo demostramos”, dijo el mandatario.

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