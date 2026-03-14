Negociación de paz con la Coordinadora Ejército Bolivariano: delegados fueron llamados a consultas

Los delegados del Gobierno Petro y de la Coordinadora Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia de las Farc, se fueron a consultas internas en medio de los diálogos de paz que sostienen.

Así lo confirmó el periodista Winston Viracachá en conversación con Armando Novoa, el jefe de los voceros del primer mandatario en este proceso.

Él afirmó que la pausa de seis días es natural y llamó la atención sobre el debate electoral que ha generado la negociación.

“Los candidatos presidenciales deben pensar si ellos tienen en su agenda crear un marco judicial para el sometimiento a la justicia o no, o si lo único que les satisfará serían operaciones militares en el territorio, para enfrentar las violencias que produjo la manera tan equivocada en que se implementó el Acuerdo de Paz por los gobiernos que antecedieron al presidente Petro”, afirmó el vocero.