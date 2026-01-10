Orden público

El fracaso de la paz total: a ocho meses de terminar el Gobierno Petro, las estructuras que negociaron se encuentran fortalecidas y son más peligrosas

En promedio, por año, el Ejército ha recibido más de 190 ataques de drones con explosivos, demostrando que no solamente los grupos criminales se fortalecieron en hombres, sino también en tácticas de guerra.

Redacción Nación
10 de enero de 2026, 8:06 a. m.
Las disidencias de Iván Márquez, Iván Mordisco o de Alias Calarca, junto al ELN, se han fortalecido durante la política de la paz total.
Las disidencias de Iván Márquez, Iván Mordisco o de Alias Calarca, junto al ELN, se han fortalecido durante la política de la paz total.

El incremento de más del 70 por ciento de uniformados de la fuerza pública asesinados en combate durante 2025 muestra que el año pasado el accionar de los grupos criminales de alto impacto fue agresivo en diferentes regiones del país. Y la fuerza pública ha sido incapaz de enfrentar a los criminales, en buena medida, por las licencias para delinquir que ha otorgado de facto la paz total del presidente Gustavo Petro a las cabezas de las más peligrosas organizaciones.

Ataques como el ocurrido el 16 de diciembre en Buenos Aires, Cauca, en el que las disidencias de las Farc de Iván Mordisco se ensañaron durante más de siete horas contra 17 policías que estaban en el comando de Policía; o la descarga de explosivos del ELN contra la base militar 27, ubicada en Aguachica, Cesar, donde fueron asesinados siete soldados y más de 25 resultaron heridos, muestran el fortalecimiento de los grupos criminales.

El ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, se fortalecieron en un 15 por ciento en solo seis meses entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
El ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, se fortalecieron en un 15 por ciento en solo seis meses entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Las cifras son impactantes: durante 2025, más de 160 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados en actos del servicio, una cantidad que preocupa si se compara con los 90 de 2024. El incremento es de más del 70 por ciento, según datos del mismo Ministerio de Defensa.

El más reciente informe de las Fuerzas Militares, en el que se hace el conteo del enemigo, reveló que los grupos criminales de alto impacto, como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, se fortalecieron en un 15 por ciento en solo seis meses entre diciembre de 2024 y julio de 2025, llegando a una cifra global de más de 25.000 integrantes.

Exclusivo: las fotos de los lujos de los capos de Medellín que negocian la paz total con el Gobierno Petro

Las regiones más afectadas por la presencia de grupos criminales y presentadas como regiones críticas con problemas de crisis humanitarias, de acuerdo con el informe que entregó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) finalizando 2025, fueron Guaviare, Catatumbo y el sur de Bolívar, donde persisten desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental.

Para elaborar el concepto crítico, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades.

“Estas dinámicas intensifican la polarización social y la desconfianza en las instituciones, dificultando la paz, la estabilidad y el bienestar de las comunidades”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA.

Iván Mordisco Jefe de las disidencias de las Farc
Iván Mordisco Jefe de las disidencias de las Farc
El presidente Gustavo Petro suspendió la extradición de alias Araña, el narco VIP. Lo justifica por la paz total

En medio de las acciones de verificación, esta entidad también constató que se mantiene el reclutamiento de menores de edad.

Asimismo, la OEA reafirmó que los grupos emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Tras la gravedad de la situación de orden, el ente de cooperación internacional indicó que 2026 es un año clave para el país. “La Secretaría General de la OEA invita a valorar y preservar lo construido, a revisar con espíritu crítico lo pendiente y a renovar los esfuerzos colectivos para que las acciones del presente se traduzcan en transformaciones duraderas para las próximas generaciones”.

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco
Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Pero ¿cómo se llegó al fortalecimiento de los grupos criminales en el país? Diferentes sectores políticos y de militares retirados han atribuido la crisis de orden público al proyecto de paz total del Gobierno nacional, con el que se le dio ventaja militar a los grupos ilegales con los ceses al fuego, pues fueron suspendidas las operaciones ofensivas en su contra.

El general retirado Jorge Mora, del Ejército, indicó que la situación del país en materia de orden público es muy grave: “Los grupos terroristas en Colombia han alcanzado el equilibrio dinámico”.

De acuerdo con el experto en temas militares, el equilibrio dinámico se define como que los grupos criminales han alcanzado una alta capacidad armada dentro de una guerra irregular similar o igual a la de la fuerza pública.

Iván Márquez Jefe de la Segunda Marquetalia
Iván Márquez Jefe de la Segunda Marquetalia

“Bajo el pretexto de la falsa paz total, se permitió el suficiente espacio y tiempo para el fortalecimiento y crecimiento de todos los grupos terroristas”, añadió el ex alto mando del Ejército.

Por su parte, el Cuerpo de Generales y Almirantes ratificó que la crisis en seguridad y orden público obedece a la paz total del presidente Gustavo Petro.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.
Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.

“Dentro de la paz total, el Gobierno Petro ha suspendido operaciones militares mediante ceses al fuego, permitiendo que grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc se fortalezcan, se rearmen y expandan su control territorial en zonas críticas del país”, dijo el almirante Hernando Wills, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes.

Al cierre de 2025, el Ejército reportó 137 ataques de drones con explosivos en contra de los militares. Pero al mirar la cifra desde abril de 2024 hasta diciembre de 2025, el total fue de 393. Esto muestra que no solamente el incremento fue en hombres, sino también en estrategia militar, lo que ha causado preocupación dentro de la fuerza pública.

Noticias Destacadas