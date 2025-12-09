La Paz Total es una de las promesas incumplidas del gobierno de Gustavo Petro. Un informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista le pone cifras a ese fracaso. “Durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro se registraron 40.663 homicidios en el país… la violencia homicida no descendió bajo la bandera de la ‘Paz Total’. Por el contrario, el número de asesinatos supera los 37.795 registrados en el mismo periodo del gobierno de Duque y los 36.646 del segundo mandato de Juan Manuel Santos”, asegura el informe.

Los datos que presenta la universidad impactan. “Según el análisis, el promedio anual de homicidios en el Gobierno Petro asciende a 13.554 casos, frente a 12.598 en Duque y 12.215 en Santos. Son 2.862 más frente al trienio de Iván Duque, que equivalen a un 7,59 %”, asegura el documento de investigación realizado por el prestigioso centro académico.

La investigación presenta varios cuadros estadísticos que muestran ese crecimiento. En uno de ellos, por ejemplo, se ve cómo la frecuencia con la que se presentan los asesinatos aumentó en el Gobierno de Petro. Hoy se vive un homicidio cada 39 minutos, mientras que en el gobierno Duque la cifra era de 42 minutos y en el de Santos (segundo periodo), de 43 minutos.

PERIODO # HOMICIDIOS VARIACIÓN PORCENTUAL PROMEDIO ANUAL PROMEDIO MENSUAL PROMEDIO DIARIO FRECUENCIA (minutos) TRIENIO SANTOS II 36.646 12.215 1.018 33,5 c/43 min TRIENIO DUQUE 37.795 +3.14 % 12.598 1.050 34,5 c/42 min TRIENIO PETRO 40.663 +7.59 % (ref Duque)

+10.96 % (ref Santos) 13.554 1.130 37,1 c/39 min

Otro cuadro muestra en barras cómo crecieron esas muertes. “Durante el trienio Petro, los 40.663 homicidios registrados equivalen a un promedio anual de 13.554 eventos, mensual de 1.130 casos y diario de 37. Durante el trienio Duque, los 37.795 homicidios significan un promedio anual de 12.598 casos, mensual de 1.050 y diario de 34,5”, asegura el escrito.

Según el análisis, el promedio anual de homicidios en el gobierno Petro asciende a 13.554 casos, frente a 12.598 en Duque y 12.215 en Santos. | Foto: Universidad Externado de Colombia

El informe fue escrito por Andrés González Díaz, profesor investigador, director del Centro de Paz del Externado y profesor invitado de American University; Diego Rodríguez Pinzón, codirector de la Academia de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de American University; y Carolina Saldaña, directora del Centro de Tecnología y Analítica de la Universidad Externado.

Los investigadores concluyen que es fundamental analizar los puntos en donde los asesinatos son más críticos para entender el fenómeno nacional de este aumento de las muertes. “En este contexto, la identificación de nodos territoriales críticos resulta fundamental, pues es en estos espacios donde se concentran los cambios marginales (incrementos o reducciones) que terminan definiendo la trayectoria agregada del país”, explica el documento.

Las zonas rojas de violencia y muerte

“El mapa de homicidios en Colombia durante los primeros tres años del gobierno Petro muestra una reconfiguración territorial profunda, caracterizada por incrementos severos en la Costa Caribe y en el Nororiente, mientras otros territorios como Antioquia o Nariño registran descensos sustanciales”, señala el informe.

La investigación detalla región por región el aumento de los homicidios. Y pone al Caribe en el primer lugar. “Los departamentos que más aumentaron durante el trienio Petro en comparación con Duque fueron 19. Seis concentraron el mayor impacto:

Bolívar: +870 homicidios (+72,7 %)

Magdalena: +811 (+95 %)

Atlántico: +803 (+48,7 %)

Santander: +530 (+63 %)

Cesar: +425 (+63,3 %)

Huila: +312 (+40,1 %)“.

Otra zona crítica es el Catatumbo. “Norte de Santander aumentó en 141 homicidios comparado con Duque, con un repunte del 33,8 % solo en 2024–2025. El inicio de choques entre ELN y disidencias, así como agresiones a liderazgos sociales y firmantes de paz, elevó el riesgo humanitario en Tibú, Ocaña, El Tarra y Cúcuta”, sostiene la investigación.