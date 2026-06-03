En los comicios celebrados el pasado domingo 31 de mayo, el candidato presidencial Iván Cepeda alcanzó cerca de nueve millones 687 mil votos, con lo que alcanzó un segundo lugar lo que representó una de las sorpresas de la jornada.

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Esto, teniendo en cuenta el hecho que varias encuestas publicadas lo ubicaron siempre en el primer lugar con una diferencia de su más cercano competidor, el abogado Abelardo de la Espriella, quien terminó por consolidarse superando los 10 millones de votos.

Expertos sostienen que varias regiones jugaron un papel clave para mover el tablero electoral en los últimos días, brindándole su apoyo a De la Espriella.

Rueda de prensa candidato a la presidencia, Iván Cepeda Foto: Alejandro Acosta

Sin embargo, en este análisis, existe un dato clave, revelado por el exviceministro de Justicia y exconsejero presidencial de Seguridad, Rafael Guarín, quien alertó sobre varios municipios en los que delinquen varios de los grupos armados que se encuentran en negociaciones con el Gobierno Petro en la llamada Paz Total mostraron su apoyo a Iván Cepeda.

Esta situación es definitiva de cara a la segunda vuelta presidencial puesto que Cepeda ha sido el arquitecto y uno de los principales promotores de la Paz Total, proyecto que ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de varios sectores políticos, académicos y estudiosos que consideran que varios grupos armados se han fortalecido, aumentando actividades delincuenciales como el narcotráfico, el homicidio, la extorsión y el desplazamiento forzado.

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Para Guarín, en el 90 por ciento de estos municipios -donde estos grupos armados ilegales controlan quién entra y quién sale de la región- el candidato del Pacto Histórico logró una importante votación.

En 30 municipios, explicó el experto en su análisis, que concentran el 87 por ciento de los cultivos de coca, Iván Cepeda ganó en 25 de ellos.

Así fueron las búsquedas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la recta final de la campaña antes de la primera vuelta. Foto: Captura de pantalla Google Trends.

“Obtiene una votación de 246.379 votos”, detalló el exviceministro de Defensa. Además de la votación, se puede verificar la gran diferencia con el candidato Abelardo de la Espriella. “Cepeda obtuvo el 75 por ciento de los votos”.

En los cinco municipios en los que ganó Abelardo de la Espriella la diferencia con Iván Cepeda es pequeña.

En el departamento de Nariño, zona en la que ha aumentado el narcotráfico y el fortalecimiento de estructuras criminales, Iván Cepeda logró una votación importante.

El mapa electoral

En gran parte de los departamentos fronterizos con Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador -que se han convertido en corredores del narcotráfico- el candidato Iván Cepeda logró la victoria en la primera vuelta.

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Lo mismo ocurrió con los departamentos en cercanías al Oceáno Pacífico, donde se mueven las embarcaciones con la droga.

Para el exviceministro Rafael Guarín, este fenómeno puede generar un gran impacto para la segunda vuelta presidencial que se realizará en tres semanas.

En este sentido señaló que existe una presión por parte de los grupos armados para los votantes de estas regiones del país, lo que representaría un aumento de votación a favor de Iván Cepeda en 400 mil o 500 mil votos, lo que serán clave si se tiene en cuenta lo reñido de la votación.

La “economía del narcotráfico” como la ha catalogado el exconsejero presidencial para las regiones puede darle la victoria a Iván Cepeda en la segunda vuelta.