En la noche de este martes, 2 de junio, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, emitió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales en respuesta a una queja pública difundida previamente por el canal regional Teleantioquia.

Donald Trump respaldó candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Es un líder inteligente, fuerte y firme”

Abelardo de la Espriella estará en vivo hoy a las 8:00 p. m. en SEMANA. Será entrevistado por Yesid Lancheros y Juanita Gómez

El medio de comunicación antioqueño manifestó su inconformidad por el bloqueo de su cuenta oficial en la red social X por parte del aspirante.

Teleantioquia expuso su postura institucional argumentando el impacto de la medida en la cobertura de la campaña. “Desde el canal de los antioqueños vemos con preocupación la afectación al ejercicio periodístico que representa el bloqueo de la cuenta oficial del canal en la red social X por parte del candidato a la presidencia, Iván Cepeda”, expresó el medio.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/ACiOi0O1LU — Teleantioquia (@Teleantioquia) June 2, 2026

“Esta situación limita la posibilidad de que nuestro equipo periodístico interactúe directamente con las publicaciones del aspirante, que es una figura de interés público en el marco del actual proceso electoral”, detalló el canal de televisión.

El debate sobre la libertad de prensa en los comicios

La empresa de televisión pública recordó la función que desempeñan los servicios informativos durante las jornadas de votación que definirán la jefatura del Estado para el próximo cuatrienio.

La organización argumentó que los medios de comunicación permiten que los ciudadanos accedan a información plural, contrastada y oportuna, vigilen los poderes públicos y tomen decisiones informadas.

Con base en esto, advirtieron que cualquier acción que limite el acceso a la información o dificulte la labor de los reporteros constituye una señal de alerta para la libertad de prensa.

El medio ratificó sus lineamientos de neutralidad frente a los diferentes sectores políticos: “Como canal de televisión público regional, Teleantioquia mantiene un compromiso permanente con el pluralismo, la independencia periodística y la apertura de espacios informativos para todas las corrientes políticas y sociales del país”.

Señoras y señores Teleantioquia:



Respetuosamente, les informo que he desbloqueado su cuenta. Atento saludo. https://t.co/jXaFqNco39 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 2, 2026

Aunque expresaron su respeto por las decisiones individuales de los usuarios en entornos digitales, los directivos de la estación formularon una solicitud formal para restablecer el canal de comunicación.

Respuesta del aspirante presidencial

Pocas horas después de emitirse el comunicado regional, el candidato Iván Cepeda respondió a la solicitud de Teleantioquia confirmando el restablecimiento del acceso a su perfil. El mensaje del aspirante a la Casa de Nariño se limitó a una declaración institucional corta.

“Señoras y señores de Teleantioquia, respetuosamente, les informo que he desbloqueado su cuenta. Atento saludo”, manifestó Cepeda. Con esta acción se dio por superado el incidente digital, lo que permite nuevamente el monitoreo y la interacción directa de los equipos periodísticos del departamento con las propuestas y declaraciones del candidato en la plataforma digital.