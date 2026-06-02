El creador de contenido WestCol, uno de los streamers con mayor número de seguidores en el país y en la región en el entorno digital, entregó detalles en una de sus transmisiones sobre las razones por las que no se habría logrado concretar una entrevista con el candidato Iván Cepeda.

Westcol sobre su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso.. el otro sí, ¿cuál es el problema? Se viene segunda vuelta"

Según dijo, uno de los principales argumentos que tuvo es por los insultos que ha hecho el congresista Santiago Osorio del Pacto Histórico, quien lo cuestionó en los últimos días por la entrevista con Abelardo de la Espriella. “¿Quién pagó los vuelos privados en los que se movió?“, criticó Osorio, lo que generó un cruce de trinos con el creador de contenido que se mostró molesto.

WestCol afirmó en una transmisión que esa fue una de las razones para dejar de insistir de buscar ese espacio. “Resulta que un congresista del Pacto Histórico, del equipo personal de Cepeda, me acusa y me dice que soy un ladrón, que a mí me pagaron un jet privado; me lo estoy ganando a pulmón, a mí no me importa si me dice vendido, pero yo vengo del lodo, a mi nadie me puede decir que me pagaron algo cuando no he recibido un centavo de nadie de la política”, aseguró WestCol quien aclaró que ha logrado amasar su fortuna gracias a su trabajo en los entornos digitales.

Además, dijo que es “un congresista del equipo personal del Pacto Histórico de Cepeda”. “Es de su grupo social, donde él se relaciona”, afirmó, dando a entender que no va a conversar con quienes lo agreden.

El creador de contenido mostró en su transmisión el mensaje que publicó Osorio y dijo: “Me enojó mucho. Es gente que viene untada, posiblemente, y cree que porque están untados todo el mundo es así”, mencionó. Y que creen que pueden “irrespetar a alguien o criticar a alguien porque sí”.

El streamer le reclamó al representante Santiago Osorio por las acusaciones en su contra. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Y cuando uno responde ahí sí se ocultan y se bajan porque no volvió a responder nada”, criticó el streamer.

WestCol recordó que a Paloma Valencia le canceló el espacio porque ella hacía campaña con otro creador de contenido con el que tiene diferencias. “Ahora imagínese con alguien que me está insultando directamente. Lo siento pero es que yo también tengo mi ego, aquí todos somos personas, somos hombres, es lo que es”, dijo.

El creador de contenido envió un mensaje por esos mensajes en su contra y hasta por acusaciones que hizo el congresista. “Dejen el fanatismo, eso es enfermizo”.

WestCol entrevistó a Abelardo de la Espriella. Foto: @WestCOL

Además, de ese “insulto” que reclamó WestCol de parte de Osorio, dijo que no ha seguido buscando la entrevista con Cepeda porque de parte del equipo del candidato ha habido incumplimientos, cancelaciones, cambios de agenda, entre otros hechos.

“Yo llevo buscando ese stream como si me fueran a pagar”, cuestionó. Y contó que lo estaba intentando desde el mismo momento en el que las transmisiones con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella ya estaban confirmadas.

WestCol mencionó que buscaba la entrevista con Cepeda para darle a conocer a sus seguidores esa posición y que si la hubieran aceptado lo habría escuchado como lo ha hecho con todos los personajes políticos de distintos sectores a los que ha entrevistado, como el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe y el candidato Abelardo de la Espriella. Sin embargo, tras los roces con el petrismo esa posibilidad parece cada vez más lejana.