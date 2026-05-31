Westcol sobre su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso.. el otro sí, ¿cuál es el problema? Se viene segunda vuelta"

En su entrevista con Abelardo de la Espriella, Westcol narró cómo en la recta final de la campaña buscó a ambos candidatos punteros. Pero fue solo Abelardo de la Espriella quien aceptó ese reto.

🔴 Resultados elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Paloma Valencia apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

Ante las críticas que hay en redes sociales por haber aparecido el día antes de las elecciones con el candidato de Firmes por la Patria, Westcol respondió:

“Por qué veo tanta gente atacada, se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo e Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas, a ninguno de los dos se les iba atacar, queríamos escuchar propuestas, quizás dar un par de opiniones y desmentir rumores de redes sociales. Uno no quiso.. el otro sí, ¿cuál es el problema? se viene la segunda vuelta".