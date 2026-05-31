Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: ¿incidirá en las votaciones?

Los colombianos salieron a las urnas este 31 de mayo de 2026 a elegir presidente de la República. Y dado que ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos, habrá una nueva jornada electoral, la segunda vuelta, el domingo 21 de junio de 2026. Ese día se podrá votar por Abelardo de la Espriella o por Iván Cepeda, toda vez que los demás candidatos automáticamente quedaron eliminados.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

La sonrisa de Petro tras hacer público su voto, en 10 imágenes | Elecciones 2026

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Tras una votación masiva, el interrogante que muchas personas se suelen hacer es si el Mundial United 2026 hará que algunas personas dejen de acudir a las urnas o si, por el contrario, la cita mundialista no afectará. Aparte, hay connacionales que tienen previsto asistir a la Copa del Mundo, a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

El 21 de junio de 2026, este será el calendario del Mundial United 2026:

España vs. Arabia Saudí, en Atlanta (Estados Unidos), a las 11:00 a.m. hora colombiana

Bélgica vs. Irán, en Los Ángeles (Estados Unidos), a las 2:00 p.m. hora colombiana

Uruguay vs. Cabo Verde, en Miami (Estados Unidos), a las 5:00 p.m. hora colombiana

Nueva Zelanda vs. Egipto, en Vancouver (Canadá), a las 8:00 p.m. hora colombiana

España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde hacen parte del Grupo H. Y ese día será su segunda fecha, que puede ser definitiva para clasificar a los mejores 32 de la Copa del Mundo. El 15 de junio será el España vs. Cabo Verde y Arabia Saudí vs. Uruguay.

Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto hacen parte del Grupo G. Y ese día será su segunda fecha, que también puede ser definitiva para clasificar a los mejores 32 de la Copa del Mundo. Jugaron su primer partido el 15 de junio en los cruces Bélgica vs. Egipto e Irán vs. Nueva Zelanda.

Abelardo de la Espriella

Un abogado de personalidad desparpajada y que hace campaña como “El Tigre” irrumpió en las elecciones presidenciales de Colombia. Abelardo de la Espriella sacó a la derecha tradicional de la contienda con un discurso antisistema y de arrecio contra la izquierda.

Con 47 años, el abogado con propuestas de derecha aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a múltiples personalidades del país. En una elección definitiva, el 21 de junio, enfrentará al senador Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella. candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Practicante judeocristiano, caribeño y admirador de Donald Trump, De la Espriella dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad italiana de Florencia. Radical contra el primer gobierno de izquierda del país, se presenta como un comerciante próspero: “Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades”, dijo en campaña.

Su objetivo: “que la empresa más importante del país, que es el Estado, sea manejada por gente que en su vida ha creado riqueza”, dijo en su sede de campaña en Bogotá, un edificio custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas. En la campaña denunció amenazas de muerte y daba discursos detrás de un cristal antibalas.

Para lograr su meta, se inspira en los mandatarios Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues cree que “la política necesita más empresarios y menos políticos”. Apuesta por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en 2016 y que juzga los crímenes del conflicto armado: la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines. Antes de aspirar a la Presidencia, el abogado presumía en sus redes sociales de viajes en aviones privados, trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros de lujo.

Padre de cuatro niños y amante del golf, asegura que tiene “los cojones” para gobernar con “mano de hierro” al país con mayor producción de cocaína del mundo. “En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja”, sostiene. Para combatir a las mafias quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel. De la Espriella se presenta como una persona aguerrida, que llegó “tarde la repartición del miedo” y dispuesto a hacer un “sacrificio” por la “patria”.

En varias de sus publicaciones en redes sociales, su figura se convierte en un felino de colmillos afilados gracias a la inteligencia artificial. En algunas fotografías aparece fumando tabaco o promocionando sus negocios de vinos y rones. Además, tiene su propia marca de ropa llamada “De la Espriella Style”.

Defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y quiere construir megacárceles en las que los presos estén a “diez pisos bajo tierra” alimentados “con pan y agua”. De la Espriella sostiene que vive “acorde a los principios judeocristianos”. Llegó a considerarse ateo, pero dice que vivió un proceso de transformación espiritual que lo llevó a acercarse a Dios.

De la Espriella asegura que lleva “el colorido del Caribe”, donde creció “al estilo de Tom Sawyer” pescando y jugando en el campo.

Iván Cepeda

Cuando era profesor de filosofía, Iván Cepeda encontró baleado a su padre, un político comunista, asesinado por agentes estatales. Frente al cadáver clamó justicia, en la primera aparición pública de una agitada carrera que lo tiene como candidato presidencial.

Agentes estatales aliados con paramilitares acribillaron al dirigente en 1994, un crimen que marcó la vida y profesión del candidato de 63 años: se convirtió en defensor de derechos humanos, sufrió el exilio y ganó cuatro elecciones al Congreso donde opositores de derecha lo tachan de marxista convencido.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico,en Bogotá el 21 de mayo de 2026 Foto : Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Su padre Manuel Cepeda fue uno de los más de 5.700 miembros de un partido de izquierda asesinados en medio de una campaña de terror. A pocos pasos del cuerpo del político y periodista en una vía de Bogotá, el joven dio una entrevista en televisión con asombroso aplomo. “Acabo de ver esa cosa tan terrible”. “Le pido a quienes tienen que ver con la justicia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda”, dijo.

Por la persecución contra su padre, desde los tres años se exilió en Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria. Al regresar al país, participó en el proceso de paz de 2016 con las Farc, ha sido legislador (2010-2026) y ahora uno de los dos opcionados para suceder a su aliado Gustavo Petro.

Otras muertes lo marcaron: la de su madre, víctima a los 37 años de un tumor cerebral, y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, padrino político y entonces candidato presidencial. Cepeda decidió no tener hijos y disfruta de la compañía de su esposa y tres perros chow chow. Admira a Gandhi, al filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, y ha escrito libros sobre Sigmund Freud y Michel Foucault.

Habla checo y ruso, y practicó hockey sobre hielo, según escribió su amigo León Valencia en el libro “Iván Cepeda, una vida contra el olvido”. Su forma de expresarse contrasta con la del presidente Gustavo Petro, que de joven perteneció a una guerrilla nacionalista antes de firmar la paz en 1990, el M-19. Cepeda cuida sus palabras al punto de escribir minuciosamente cada discurso. Juntos protagonizaron históricos debates en el Congreso en los que denunciaron los nexos entre el paramilitarismo y poderosos políticos.

Cepeda superó con quimioterapia un cáncer de colon y otro de hígado. En 2022 afirmó que tuvo “miedo de morir”, pero en la actualidad asegura estar bien de salud. En un país profundamente católico, afirma que no fue bautizado. Sus detractores lo llaman “heredero de las Farc” por la relación de confianza que estableció con los jefes guerrilleros durante el proceso de paz.

También es blanco de críticas por ser el artífice de la “paz total”, la política de Petro para negociar con todos los grupos armados y que ha sido un fracaso. Cepeda se compromete a continuar con las reformas sociales del gobierno, a las que llama “revoluciones”.