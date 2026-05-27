Estas fueron las razones que llevaron a Westcol a cancelar su encuentro con Paloma Valencia: Yeferson Cossio, tarimas y “proteger su imagen”

El streamer colombiano Westcol canceló el live que tenía previsto con la candidata presidencial Paloma Valencia y explicó que la decisión estuvo relacionada con personas cercanas a la campaña con las que no comparte principios ni quiere ser asociado públicamente.

Westcol cancela su ‘stream’ con Paloma Valencia: “Quiero cuidar mi imagen… personas que tienen en tarima… no estoy de acuerdo”

En un video difundido en redes sociales, el streamer aseguró que su decisión obedecía a que “quiere cuidar su imagen” y evitar relacionarse con figuras que, según dijo, van en contra de sus principios como creador de contenido.

Aunque no mencionó nombres directamente, sí hizo referencia a recientes alianzas políticas de la campaña de Valencia y lanzó críticas contra personas señaladas de promover presuntas estafas relacionadas con criptomonedas.

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Westcol y Paloma Valencia. Foto: @Westcol / SEMANA

“Paloma estaba haciendo campaña con personas con las que yo no identifico para nada. Con personas que van en contra de todos los principios que yo tengo como creador de contenido”, señaló WestCol.

Y siguió: “Yo he hecho muchas cosas y he hablado mucho, pero ustedes saben que algo que yo nunca he hecho es robarle a una persona o promocionar algo que después termine en una estafa”.

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Yeferson Cossio es de los más famosos en redes sociales en Colombia. Foto: Instagram: @yefersoncossio

La decisión que tomó el reconocido influencer se da luego de que Yeferson Cossio, otro creador de contenido, apareciera en tarima en un evento de la candidata el pasado 31 de mayo.

“A mí las cosas me gusta hacerlas exclusivas. No es rabia ni envidia con nadie porque no tiene ningún problema con eso y no me quiero ver así. No me quiero ver mal, quiero proteger mi imagen y proteger todo lo que estamos construyendo”, añadió el streamer.

Westcol, streamer Foto: Instagram @westcol

Según explicó, sería perjudicial para él hacer un live junto a la candidata del Centro Democrático luego de haber visto en una de sus tarimas a “personas así”, en lo que para él sería un intento de hacer campaña. Aunque no menciona, se trata de la aparición de Cossio.

“Mucho menos cuando se ven personas así en tarima y mucho menos cuando se ven personas haciendo campaña. Porque una cosa es hacer campaña y otra el stream que nosotros estamos haciendo y las personas que hacen campaña en asociación con ellos, yo no estoy de acuerdo”, sentenció.

Cierre de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Colprensa

Finalmente, WestCol aseguró que él no le está haciendo campaña a ninguno de los candidatos y que, por esa razón, él cree que no tendría por qué afectar su decisión a la candidata Valencia.

“Yo no quiero hacer algo que no quiera hacer si al final yo no tengo nada que ver con política. Yo lo hago por un bien mayor. Por el momento, yo no voy a hacer ese stream. Sale alguien que a usted no le gusta y después usted va a estar ahí al ladito; lo confunden a uno con eso y yo no quiero que me confundan”, finalizó WestCol.