Jhonny Besaile, condenado este martes por corrupción en Córdoba, es uno de los polémicos congresistas que apoya a Paloma Valencia

En medio de la campaña presidencial, la aspirante Paloma Valencia ha recibido varios golpes políticos por cuenta de las condenas en contra de congresistas que la han apoyado abiertamente.

En esta ocasión, la decisión de la Corte Suprema de Justicia es en contra de Johny Moisés Besaile, senador del Partido de la U, por falsedad ideológica en documento público agravado, con una pena superior a los cinco años.

Según informó el alto tribunal, se trata de casos que reflejan el actuar político que busca perpetuarse en las regiones, en el que se conforman ”estructuras criminales con tentáculos en las diferencias entidades que tienen poder de decisión”.

En este caso, de la mano de particulares que fungen como contratistas “desangran las arcas estatales”,para posteriormente invertir esos dineros en campañas políticasy conformar un círculo vicioso para mantener esa hegemonía en las regiones.

Sobre Johnny Besaile, los hechos investigados se desarrollaron cuando era secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba.

El caso de Besaile se suma al de Didier Lobo de Cambio Radical y de Wilmer Carrillo de la U, otros senadores que la apoyan férreamente. La candidata no ha rechazado dichos respaldos.

Lo llamativo es que Besaile ha pedido públicamente votar por Paloma Valencia. “Paloma no está untada de corrupción”, dijo el senador ante simpatizantes uribistas.

Valencia recibió el respaldo de Besaile durante un recorrido en Chinú, Córdoba, donde apareció el político de la U apareció anunciando su apoyo.

Besaile, quien resultó condenado por todos estos hechos, aseguró que la candidata del Centro Democrático “sí piensa en los pobres” y pidió a todos sus seguidores respaldarla en las urnas al considerar que será ella la que pasará a segunda vuelta con Iván Cepeda.

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