Paloma Valencia, con solo 1,6 % de probabilidad de ser presidenta, según Polymarket, estrena estratega, ataca a Abelardo de la Espriella y agudiza peligrosa división en la oposición

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, decidió darle un giro a su campaña a solo cinco días de las elecciones presidenciales.

Ese cambio ha llamado la atención de diferentes sectores políticos, que creen que el tiempo se agotó y que, en pocos días, no logrará revertir la tendencia marcada en las encuestas, donde ella se ubica en el tercer lugar, por debajo de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella, candidatos que pasarían a la segunda vuelta presidencial.

Además, Polymarket, la reconocida plataforma de apuestas, muestra un panorama desfavorable para la aspirante presidencial, quien solo tiene un 1,6 % de probabilidad de ser presidente.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave

Allí, Abelardo de la Espriella aparece con un 72 % e Iván Cepeda con un 28 %.

Medición de Polymarket del 26 de mayo de 2026. Foto: Polymarket

En medio de todo este panorama, Paloma Valencia decidió cambiar su estratega y le dio la bienvenida a Danny Quiroz, un consultor político de Costa Rica que cuenta con la experiencia para estar con un aspirante presidencial, pero que seguramente podrá hacer poco a cinco días de los comicios.

Luis David Duque, quien inició la campaña con Paloma Valencia, decidió apartarse y por eso se tuvo que dar el giro en la estrategia, lo que ha sido interpretado como una corrección tardía.

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Aunque Quiroz tenga credenciales para impulsar a un candidato, la realidad política es que las últimas encuestas demuestran que Valencia ha venido cayendo con el paso del tiempo y que su porcentaje demuestra que quedaría en el tercer lugar de la contienda.

Incluso, se cancelaron varios debates y entrevistas que estaban previstos y se desconoce cómo harán para buscar el respaldo popular. Sectores del uribismo que respaldan a la candidata aseguran que estos cambios podrían generar una cuenta de cobro en las urnas.

En entrevistas con emisoras de Caracol Radio la candidata también la emprendió contra Abelardo de la Espriella y tomó distancia. Le cerró la puerta a un café con él.

“La gente dice que hay dos candidatos parecidos, no, no somos parecidos, somos muy distintos. Yo soy una persona que siempre ha defendido a los colombianos. Soy una persona que viene de un proceso muy largo en un partido que ha dado muchas batallas”, afirmó.

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En otra entrevista en Los 40 Colombia, Valencia fue consultada sobre Abelardo y aseguró que le parece que es una caricatura. “Sí, es una persona que no tiene ninguna experiencia y cuya vida ha sido la defensa de criminales. Ahora viene a posar de que él representa banderas que nunca ha defendido”, dijo.

Agregó: “Se puso una ropa para campaña y hay videos de él hablando de los computadores de Raúl Reyes y en ese momento le parecía mal que se procesaran. Hace años habló mal de Álvaro Uribe y ahora habla bien”.

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia Foto: Semana

Así mismo, señaló que nunca ha tenido un diálogo con Abelardo de la Espriella. “La campaña de Abelardo ha sido absolutamente asquerosa porque rompieron cualquier límite ético; uno ve unas cosas increíbles y ofensivas”.

No se tiene la certeza de que los ataques de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella hagan parte de la nueva estrategia de campaña, pero sí hay una preocupación por la división que se está profundizando en la oposición de cara a las presidenciales.