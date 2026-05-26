Álvaro Leyva le dice a Gustavo Petro: “Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”

El excanciller Álvaro Leyva volvió a lanzar una dura ofensiva contra el presidente Gustavo Petro a través de una extensa carta pública en la que lo acusa de promover un ambiente de confrontación política, preparar un supuesto desconocimiento de los resultados electorales de 2026 y utilizar el poder para favorecer sus intereses políticos.

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La misiva, titulada ‘Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones’, está centrada en la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, a quien el exfuncionario presenta como el eventual ganador de las elecciones.

“Gustavo Petro sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que De la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta”, escribió Leyva al inicio de la carta. Incluso afirmó que el presidente “ha buscado descarrilar al candidato y va a desconocer su triunfo”.

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Gustavo Petro anticipó esta semana que lo denunciarían en Estados Unidos. No habló de Leyva, pero hizo referencias al excanciller. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El excanciller también hizo una comparación entre su relación pasada con Petro y la cercanía política que tuvo con el asesinado líder liberal Álvaro Gómez Hurtado. Leyva recordó episodios personales junto a Gómez Hurtado y aseguró que creyó que podía trabajar con Petro “porque lo creí un hombre correcto”.

“Pero me equivoqué. Conocí el monstruo por dentro: su vileza y su degradación”, afirmó. Más adelante, añadió: “A un altísimo costo personal y familiar me atreví a denunciar su bajeza y su irrespeto al cargo”.

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Abelardo de la Espriella es el número uno en las apuestas de Polymarket para la Presidencia. (Photo by: Martin Steven Angel/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Martin Steven Angel/Long Visual

En otro de los apartes más fuertes de la carta, Leyva acusó al presidente de incentivar un clima de tensión política alrededor de la campaña presidencial. “Petro ha incitado a sus seguidores a cometer todo tipo de desmanes. Hasta de francotiradores se ha oído hablar en la campaña”, escribió el excanciller.

También sostuvo que desde el Gobierno existirían intentos por afectar la candidatura de De la Espriella. Según dijo, “los amigos del gobierno trataron de invalidar las firmas de inscripción del candidato, de prohibir la publicación de las encuestas que lo favorecen y han engrasado la maquinaria política”.

Álvaro Leyva y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Leyva aseguró —además— que el presidente viene preparando un supuesto relato de fraude electoral. “El presidente lleva también meses construyendo el relato de la manipulación electoral”, escribió. Y agregó que Petro estaría “tejiendo un argumento para desconocer el resultado electoral adverso que presiente inevitable”.

En el cierre del documento, el excanciller lanzó una propuesta directa al mandatario: que abandone el cargo si denuncia fraude en las elecciones presidenciales. “Hago una propuesta: que si en primera o segunda vuelta Petro dice que hubo fraude, se retire del cargo en los términos del artículo 193 de la Constitución”, escribió.

Iván Cepeda, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Foto: Foto Colprensa, foto Presidencia y foro El País

La carta concluye con una frase dirigida personalmente al jefe de Estado: “Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”.