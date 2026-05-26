Denuncias sobre presunta participación en política acorralan al Gobierno, a días de las presidenciales

Las denuncias sobre presunta participación en política de los más altos funcionarios del Gobierno nacional comienzan a hacer eco en el debate electoral cuando faltan escasos días para las elecciones presidenciales.

Uno de los señalados es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien le acusan por su participación en un evento en Tolima, departamento del que es oriundo. La cartera que dirige Jaramillo organizó un encuentro con comunidades indígenas e integrantes del sector salud en el municipio de Coyaima en el que el ministro terminó hablando de los comicios.

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En medio de esa cita Jaramillo soltó una frase que quedó registrada en video y se hizo viral en redes sociales. “Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, se le escucha decir al ministro en ese material audiovisual que es analizado por las autoridades.

Por cuenta de esa frase ahora el ministro está siendo investigado por la Procuraduría por presunta participación en política, debido a que estuvo hablando de elecciones en un evento organizado por el Gobierno cuando el país está a días de ir a las urnas.

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Claudia López carga contra Gustavo Petro

Otra de las acusaciones llegó directamente desde una de las candidatas y apunta al presidente Gustavo Petro. Claudia López presentó una denuncia penal y disciplinaria contra el mandatario ante la Comisión de Acusaciones y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

López, quien apoyó abiertamente a Petro en elecciones anteriores, señaló a Petro de utilizar sus plataformas de redes sociales y espacios institucionales como el consejo de ministros para atacarla, asegurando que no tuvo garantías institucionales para el proceso electoral.

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El ministro del Interior Armando Benedetti salió en defensa de Petro asegurando que él solo hace públicos sus análisis de país a través de sus redes. Sin embargo, aunque esos casos son los más recientes, no son los únicos que han salpicado a funcionarios del alto gobierno. A la ministra de Transporte María Fernanda Rojas le señalaron de presunta participación en política de cara a las elecciones legislativas.

Los comentarios desde el poder Ejecutivo no paran y el presidente Petro publicó un mensaje en el que sugiere que los legados de su administración “continúen”. Ese mensaje también despertó críticas.

Asimismo, un comentario del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre un encuentro que celebraron los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria en noviembre de 2025 también llevó a que abrieran una indignación en su contra.

Todos esos señalamientos están en manos de las autoridades. No obstante, es probable que se resuelvan semanas después de que se conozca el resultado electoral.