El registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció sobre las demoras que se han registrado en algunos consulados de Colombia en Estados Unidos durante las jornadas de votación presidencial en el exterior.

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Según explicó el funcionario, la situación no responde a fallas estructurales del proceso electoral, sino a una alta afluencia de ciudadanos en determinados puntos de votación.

“No, para nada, lo que ha habido son unos picos importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es día festivo y la ciudadanía se animó a salir, sobre todo en dos lugares: Washington y Orlando. Eso, pues, obviamente, generó un flujo de personas importante”, afirmó Penagos al referirse a los reportes sobre largas filas y tiempos de espera en varios consulados.

El registrador Hernán Penagos explicó que en consulados de Washington y Orlando, al ser festivo, muchas personas llegaron a votar. “Lo que ha habido es unos picos importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es día festivo y la ciudadanía se animó a salir sobre todo en 2… pic.twitter.com/78oR9f9P18 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 25, 2026

El registrador indicó que, una vez se identificó el incremento en la asistencia de votantes, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Entre las medidas adoptadas estuvo la división de mesas y la reorganización logística para agilizar la atención de los ciudadanos. “Se activaron los protocolos, se dividieron las mesas y ha fluido sin mayores dificultades”, señala.

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Penagos también destacó que las votaciones en el exterior se desarrollan durante varios días, lo que permite distribuir la participación de los colombianos residentes fuera del país.

“En el exterior pueden votar de aquí hasta el próximo domingo y la participación nunca ha sido superior al 20 % o el 25 %”, explicó el funcionario, enviando un mensaje de tranquilidad frente al comportamiento del proceso electoral.

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Asimismo, subrayó que para estas elecciones se dispuso un número mayor de mesas en comparación con los comicios realizados hace cuatro años.

De acuerdo con el registrador, este aumento busca precisamente facilitar el acceso de los ciudadanos y evitar congestiones en los puntos de votación más concurridos.

Los procesos de votación se adelantan actualmente en el exterior. Foto: Registraduría Nacional

El jefe de la Registraduría también resaltó el trabajo de los jurados de votación y del personal logístico desplegado en los consulados.

“Los jurados de votación vienen cumpliendo su deber, así que yo creo que no vamos a tener mayores contratiempos en ese sentido”, señaló Penagos.

Reporte del primer día de votaciones en el exterior

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería de Colombia informaron que durante el primer día de votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República se registró una alta participación de ciudadanos colombianos en distintos consulados alrededor del mundo.

Entre los puntos con mayor afluencia de votantes se encuentran los consulados de Colombia en Miami, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para participar en las elecciones desde el exterior. De ellos, 777.343 corresponden a mujeres y 637.318 a hombres. Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, fueron instaladas 1.489 mesas de votación hasta el 30 de mayo y 2.181 mesas para la jornada del 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos de votación ubicados en 67 países.

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Las autoridades electorales también recordaron que el único documento válido para sufragar en el exterior es la cédula de ciudadanía, ya sea la versión amarilla con hologramas o la cédula digital, tanto en formato físico como desde el dispositivo móvil.

La Registraduría invitó a los ciudadanos a consultar previamente su lugar de votación a través de la página oficial de la Registraduría Nacional, ingresando a la sección “Elecciones presidenciales 2026” y posteriormente al botón “Descarga” en el apartado “¿Dónde podrás votar?”.

Registrador Hernán Penagos advierte por información engañosa

Por otra parte, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, alertó sobre la difusión de información engañosa relacionada con supuestos resultados electorales de mesas de votación en el exterior.

Hernán Penagos, registrador Nacional del Estado Civil. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El funcionario aclaró que los primeros reportes oficiales únicamente empezarán a conocerse el próximo 31 de mayo desde las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Es importante señalar que aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, enfatizó.