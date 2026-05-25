Reportan largas filas en consulados de Colombia en el mundo: usuarios no habrían podido votar

El primer día de votación para colombianos en el exterior arrancó este lunes 25 de mayo con denuncias ciudadanas en al menos tres ciudades de Estados Unidos: Atlanta, Houston y Miami, así como en Buenos Aires, Argentina, donde se reportaron filas de horas, cierres anticipados y ciudadanos que no alcanzaron a sufragar, en lo que varios usuarios describieron en redes sociales como una supuesta falla logística grave con posibles implicaciones políticas.

Puestos de votación en el exterior: así puede consultar cuál es su lugar para las elecciones presidenciales 2026

El caso más documentado fue el de Atlanta. La usuaria @Nelbysd2 escribió en X: “No se pudo votar en Atlanta, desde las 12:00 estoy en el puesto de votación, es ridículo que solo haya 4 mesas para votar, no hay veedores, esto es gravísimo, acaban de cerrar y solo votó un 20 % de todos los que llegamos desde la mañana”.

Otra usuaria, @irmy2_e, reportó desde la misma ciudad a las 3:40 de la tarde, veinte minutos antes del cierre: “Las mesas de votación en Atlanta muy lentas, filas enormes desde temprano y lluvia”.

En Buenos Aires, el usuario @poldrosky publicó fotografías del Consulado de Colombia en Argentina con decenas de personas afuera y escribió: “La logística para elecciones presidenciales en el Consulado de Colombia en Argentina muy mala, todas estas personas se quedaron afuera sin poder votar hoy”.

Las denuncias también llegaron desde Houston y Miami, y en ambos casos incluyeron acusaciones directas de supuesta manipulación.

Desde Houston, @hoffmanpacheco reportó: “El consulado está muy lento este lunes de votaciones. Algunos comentarios dicen que lo hacen a propósito para que la gente se aburra. Cientos de personas se han devuelto por esta situación. Están ayudando a Cepeda”.

Desde Miami, @DiegoASantos fue más directo: “Colombianos en Miami denuncian que el Consulado está ralentizando el proceso de votación para que la gente se canse y no vote. ¿Así es como el Gobierno de Petro quiere ayudarle a Cepeda? La fila, denuncian, parada durante varias horas bajo un sol de más de 30 grados”.

El censo electoral en el exterior creció un 45 % frente a las elecciones presidenciales de 2022. Solo en Estados Unidos hay 454.262 colombianos habilitados para votar, la mayor concentración fuera del país.

Sin embargo, durante los días previos al domingo 31 de mayo, la Registraduría habilitó solo 1.489 mesas de votación en todo el mundo, frente a las 2.181 dispuestas para el día principal.

Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior podrán votar desde este lunes en las presidenciales de 2026

La Registraduría precisó que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía colombiana física o digital, y que no se permitirían contraseñas, comprobantes de trámite ni pasaportes.

La jornada en el exterior continúa hasta el domingo 31 de mayo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., hora local de Colombia, en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países.