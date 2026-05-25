Varios presos son trasladados tras motín en cárcel de Venezuela por denuncias de torturas

Más de cien mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas de una cárcel en Venezuela luego de que cientos de reclusos tomaran el penal para denunciar presuntas “torturas” y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias.

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Ante la protesta, funcionarios prometieron instalar una “mesa técnica” para mediar en el conflicto, según informó este lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Las cárceles venezolanas han sido señaladas reiteradamente por organizaciones de derechos humanos debido al hacinamiento, la violencia entre internos y custodios, así como por el control que mantienen grupos criminales dentro de varios recintos penitenciarios.

Desde temprano, decenas de familiares permanecían a las afueras del Internado Judicial de Barinas (Injuba), según informo AFP. Mientras tanto, cientos de presos continuaban apostados sobre los techos del penal con pancartas que decían “SOS” y “No más tortura”.

Durante la protesta, varios presos, muchos con el rostro cubierto, incendiaron colchones y sábanas dentro de la prisión, ubicada en Barinas a unos 500 kilómetros de Caracas.

Una funcionaria penitenciaria notificó a familiares, durante la madrugada, sobre “el desalojo total de las 112 mujeres que estaban en el anexo (femenino), aunque no especificó hacia dónde”, indicó el OVP en la red X.

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“También manifestó que habría traslado voluntario de los hombres y que al penal llegarían jueces y fiscales para la instalación de una mesa técnica” destinada a una “revisión de casos”, agregó la organización.

Al amanecer, un grupo de reclusos permanecía todavía en las torres del recinto, de acuerdo con el observatorio independiente. La Fiscalía venezolana informó este lunes, mediante un comunicado, la apertura de una investigación para esclarecer la “situación de protesta” registrada en el penal.

Según el OVP, alrededor de 1.200 hombres y más de 100 mujeres se habían declarado “en huelga” dentro de la prisión. La ONG aseguró además que los internos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”.

Hace apenas un mes, un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas, dejó al menos cinco reclusos muertos, según cifras oficiales.

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En 2023, el entonces presidente Nicolás Maduro ordenó un amplio operativo militar para intervenir las principales cárceles del país, muchas de ellas controladas durante años por bandas criminales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en enero y gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, prometió impulsar una reforma del sistema judicial venezolano, incluida una ley de amnistía que ha sido cuestionada por sectores que la consideran insuficiente.

*Con información de AFP.