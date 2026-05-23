El jefe del Comando Sur de EE.UU.,Francis Donovan, visita Caracas

Las autoridades venezolanas dieron luz verde a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para llevar a cabo un simulacro de evacuación ante posibles situaciones médicas o contingencias “catastróficas”, el cual incluyó el sobrevuelo “controlado” de dos aeronaves sobre la capital del país.

Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan Caracas: publican videos y crece la expectativa ante simulacro de la Embajada en Venezuela

“A solicitud de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, las autoridades nacionales competentes han autorizado la realización, el día sábado 23 de mayo, de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”, ha informado el Ejecutivo venezolano en un comunicado.

Comunicado emitido por la cancillería de Venezuela Foto: X/@DelmiroDeBarrio

En medio del simulacro, según informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), su comandante, el general Francis L. Donovan, llevó a cabo este sábado una visita protocolaria a Caracas, Venezuela, como parte de su segunda misión oficial en territorio venezolano.

A lo largo de la jornada, el representante militar sostuvo distintos encuentros bilaterales con dirigentes del gobierno interino venezolano, además de reunirse con integrantes del cuerpo diplomático y del equipo de seguridad de la Embajada estadounidense en la capital del país.

El Comando Sur indicó además que Donovan presenció un simulacro de respuesta táctica llevado a cabo por una unidad conjunta desplegada en Caracas, enmarcado dentro de las labores de entrenamiento, coordinación y preparación ante situaciones de emergencia.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan was in Caracas, Venezuela, today for his second official visit to the country. He took part in bilateral discussions with senior interim government leaders, met with U.S. Embassy leadership and staff, and observed the joint force… pic.twitter.com/M4Ye22UAMc — U.S. Southern Command (@Southcom) May 23, 2026

Asimismo, el comunicado precisó que el general, junto a un grupo de militares estadounidenses, arribó a la capital venezolana a bordo de dos aeronaves MV-22B Osprey pertenecientes al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, las cuales formaron parte activa de las maniobras desarrolladas durante el operativo.

El SOUTHCOM destacó que estas acciones se enmarcan dentro de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la preparación estratégica y la colaboración en asuntos vinculados con la seguridad regional, según medios locales.