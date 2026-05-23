Sergio Fajardo asegura que se retira de las contiendas políticas: “Esta es mi última elección, voy a cumplir 70 años”

Sergio Fajardo ha aspirado tres veces a la Presidencia. El candidato de centro narró cada uno de esos intentos en el café que sostuvo con Paloma Valencia en Barranquilla y que fue transmitido en vivo por las redes sociales de ambos. Allí, Fajardo aseguró que, si hubiera traicionado sus principios, quizás habría ganado, pero que prefería hacer política a su modo.

Fajardo le dice a Paloma Valencia que cerró su campaña con “personas con las que jamás me pararía en ningún lugar”

Al cerrar la conversación, Fajardo hizo una reflexión: “Esta es mi última elección. Voy a cumplir 70 años. Y tengo más energía que cuando arranqué en Medellín con 0 % en la primera encuesta. La invitación es a que nos apoyen. Nosotros podemos ser la opción de toda Colombia, no de la mitad de Colombia”, dijo.

Paloma Valencia se encontró con Sergio Fajardo en el Hotel El Prado de Barranquilla. Foto: Captura de video

Fajardo recogió las palabras de la candidata Valencia y dijo que está seguro de que el país está al frente de un precipicio. “Y a ese precipicio no tenemos que llegar”, aseguró al llamar a que gane en las urnas un centro moderado. “Doctor Sergio, lo queremos mucho”, concluyó Valencia.