Sergio Fajardo asegura que se retira de las contiendas políticas: “Esta es mi última elección, voy a cumplir 70 años”

Sergio Fajardo ha aspirado tres veces a la Presidencia. El candidato de centro narró cada uno de esos intentos en el café que sostuvo con Paloma Valencia en Barranquilla y que fue transmitido en vivo por las redes sociales de ambos. Allí, Fajardo aseguró que, si hubiera traicionado sus principios, quizás habría ganado, pero que prefería hacer política a su modo.
Al cerrar la conversación, Fajardo hizo una reflexión: “Esta es mi última elección. Voy a cumplir 70 años. Y tengo más energía que cuando arranqué en Medellín con 0 % en la primera encuesta. La invitación es a que nos apoyen. Nosotros podemos ser la opción de toda Colombia, no de la mitad de Colombia”, dijo.
Fajardo recogió las palabras de la candidata Valencia y dijo que está seguro de que el país está al frente de un precipicio. “Y a ese precipicio no tenemos que llegar”, aseguró al llamar a que gane en las urnas un centro moderado. “Doctor Sergio, lo queremos mucho”, concluyó Valencia.