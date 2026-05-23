El café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo no se tradujo en ningún acuerdo

La esperada cita entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla significaba una dosis de ilusión para la candidata de la Gran Consulta por Colombia. “Hay que salvar a Colombia”, dijo antes de llegar a la cita en el hotel El Prado de Barranquilla. Ante la pregunta de un periodista sobre si se podría configurar una unión, Valencia respondió: “Quiera Dios que sí”.

Fajardo le dice a Paloma Valencia que cerró su campaña con “personas con las que jamás me pararía en ningún lugar”

Sin embargo, la cita no salió como habría deseado. “El doctor Fajardo es un hombre que tiene un gran legado para Colombia y que ha hecho una política que nos ha inspirado a muchos. Y esta es una historia que continuará. Mi propósito es unir este país, que podamos soñar con una coalición lo más amplia posible”, respondió a los periodistas al salir de la cita.

La candidata hizo su balance de lo que había sido la cita, en la que planteó que el país se encontraba ante un abismo frente a la posibilidad de que ganara la opción política que representa la continuidad del petrismo, con su idea de una constituyente “para demoler nuestras instituciones”, la paz total con la que “nos ha entregado a los violentos” y la reforma a la salud que nos tiene “en las filas de la muerte”.

“Ese abismo está ahí y yo creo que todos los colombianos que queremos la democracia, que queremos la libertad y que procuramos bienestar social para este país, tenemos que buscar la manera de que este país no se caiga por ese abismo. Ese es un abismo del que difícilmente retornaremos”, dijo.

“Mi propósito en esta conversación era hacerle ver al doctor Fajardo que, así como yo tengo todas estas diferencias, podemos trabajar juntos por el futuro”, agregó.

“Nosotros vamos a ganar y vamos a ir a la segunda vuelta y Colombia va a elegir su primera mujer presidenta y vamos a gobernar con los sectores políticos más amplios posibles para construir el futuro que los colombianos se merecen. Porque Colombia es más grande que sus problemas y los colombianos podemos más”, agregó.

“Políticamente estamos en un terreno muy diferente”: Sergio Fajardo a Paloma Valencia

“Yo creo que lo que hay que defender y lo que estamos defendiendo no es contra una persona, es contra un modelo de país, un modelo de país que fracasa, porque es que ya lo han intentado otros países. Nosotros lo vimos en Venezuela, lo vimos en Cuba, lo vimos en la Unión Soviética; ese no es un modelo, ese progresismo es solo regresismo, regresa uno a la violencia, regresa uno a la pobreza”, puntualizó.

Paloma Valencia y Sergio Fajardo se reúnen en Barranquilla. Foto: Tomada de @sergio_fajardo

En la cita, Fajardo dejó claro que no comparte la opción política que ha tomado la candidata al unirse con sectores tradicionales, algunos cuestionados. “Cada uno de nosotros tiene su camino. Son distintos. Y yo he luchado por eso”, dijo. “Yo tengo todo el respeto por ti, pero en la política representamos otra política”, agregó.

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“Yo me podría haber torcido y probablemente ya habría sido presidente de Colombia, pero nunca me torcí”, agregó, y señaló que ella cerró su campaña con “personas con las que jamás me pararía en ningún lugar… Nunca me desvié por el poder”.

A la salida, Fajardo aseguró: “Seguro que hay cosas que podemos compartir, pero tenemos una diferencia fundamental en la manera de hacer política y de llegar al poder”.