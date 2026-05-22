A pesar de las condiciones de Sergio Fajardo, Paloma Valencia cedió y se reunirá con el candidato este sábado

Luego del sorpresivo intercambió de mensajes entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el también aspirante Sergio Fajardo, se confirmó la reunión que sostendrán de cara a la posibilidad de consolidar una alianza para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
La cita para que se tomen un café se fijó para este sábado 23 de mayo en Barranquilla a las 7:30 a.m. en el Hotel el Prado, se espera que acompañen a Valencia el equipo de la Gran Consulta por Colombia y los asesores más cercanos del exgobernador de Antioquia.
La primera en enviar una petición a Fajardo fue la candidata presidencial Paloma Valencia, por medio de su cuenta personal de X, mientras adelantaba una agenda de trabajo en Corabastos, al sur occidente de Bogotá.
“Estoy aquí en Corabastos, terminando un recorrido y desayunando, Corabastos es esta gran plaza donde llega la comida del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá, lo que se termina vendiendo. Nuestros campesinos hoy tan llenos de necesidades. Y con tanto problema que tiene este país, hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto al país como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio tomarme un café con usted”.
“Porque es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad, doctor Sergio acépteme un café”, manifestó Paloma Valencia.
Luego reaccionó a la invitación el candidato presidencial Sergio Fajardo, a través de sus redes sociales: “Vamos con ese café, @PalomaValenciaL Y hagamos pública nuestra conversación a toda Colombia”.
“Escucharé tus argumentos y te contaré, con humildad y convicción, por qué nuestra propuesta de CAMBIO SERIO Y SEGURO es lo que Colombia necesita ahora, frente a las posiciones extremas que amenazan nuestro futuro”, expresó Fajardo.
Y hagamos pública nuestra conversación a toda Colombia.
Aprovechemos que estamos en Barranquilla y nos vemos mañana a las 8am en la cafetería del Hotel El Prado.
Pero ese encuentro, no pasó desapercibido por un funcionario del gabinete del presidente Petro, se trata del ministro de Educación Daniel Rojas, quien lanzó una fuerte crítica: “Más allá de lo electoral está lo moral. Las madres de los falsos positivos hubieran valorado mucho una respuesta así de amable cuando lo invitaron a tomarse un café. Hoy siguen llorando a sus hijos y buscándolos debajo de los escombros”.
