“No queremos al norte”: Ernesto Samper dio una declaración en el cierre de campaña de Iván Cepeda

Este viernes, 22 de mayo, se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el cierre de campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el cual contó con la participación de varios representantes políticos y centrales obreras.

Uno de los invitados fue el expresidente Ernesto Samper, quien dio un discurso en la Plaza de Bolívar, reiterando su apoyo a Cepeda, asegurando que ganará en primera vuelta. Jornada electoral que se realizará el próximo 31 de mayo.

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“Queremos la integración latinoamericana, no queremos que sigan matoneando a América Latina, somos del sur, queremos el sur y no queremos el norte”, dijo el exmandatario colombiano.

También recalcó: “Finalmente, todo lo que hemos hecho en esta campaña, cuando ganemos en la primera vuelta el próximo domingo, será la semilla para el nacimiento de un nuevo partido, el partido socialdemócrata, los liberales socialistas y haremos unión con la alianza por la vida”.

“Haremos unión con el Pacto Histórico, con las organizaciones sociales y populares, para llegar a un frente progresista como el de México, como el de Uruguay, que nos permita seguir defendiendo el campo”, expresó Samper.

Cabe reseñar que hace varios días Ernesto Samper había anunciado su apoyo a Cepeda: “He decidido acompañar a @IvanCepedaCast porque compartimos tres convicciones fundamentales para el futuro de Colombia: La primera: profundizar las reformas sociales que permitan cerrar las brechas de desigualdad. Tierras, pensiones, salarios y una renta básica que garantice un mínimo vital para los colombianos más pobres”.

“La segunda: trabajar por el Sur Global, el multilateralismo y una América Latina integrada frente al autoritarismo, la hegemonía y la derechización del mundo".

Y la tercera: “Seguir construyendo una paz social territorial. La paz no es reversible y la alternativa para Colombia es paz o paz porque hay miles de víctimas que siguen esperando justicia y verdad”, expresó.

Y puntualizó el expresidente: “En las próximas elecciones el país tendrá que decidir entre profundizar el cambio, ampliar las oportunidades para los jóvenes y mantener viva la esperanza de un país más justo, o simplemente regresar al viejo modelo neoliberal”.

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“Este respaldo también debe ser el punto de partida para construir un gran frente progresista y socialdemócrata, amplio y mayoritario, en el que quepamos todas y todos los que creemos en la paz, la justicia social y un mejor país para las nuevas generaciones”, subrayó el exmandatario.