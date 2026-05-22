Paloma Valencia hizo su cierre de campaña en Barranquilla con el polémico senador electo Yessid Pulgar, hermano del condenado Eduardo Pulgar

En la recta final de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en donde los ciudadanos participarán en las urnas para definir el futuro de Colombia, los diferentes candidatos iniciaron los cierres de campaña.

Sin embargo, un hecho llamó la atención en el cierre de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia que se realizó este viernes 22 de mayo en Barranquilla.

Yessid Pulgar, hermano de Eduardo Pulgar, condenado por soborno, apoya a Paloma Valencia

Ya que no pasó desapercibido un particular acompañante de Paloma en la tarima, se trata del polémico senador electo Yessid Pulgar, hermano del condenado Eduardo Pulgar.

Valencia, ha recibido una ola de críticas por los apoyos políticos que vienen aterrizando en su campaña, muchos de ellos con cuestionamientos.

La presencia de Yessid Pulgar quedó en evidencia en las redes sociales del Centro Democrático, en uno de los apartes de la intervención que hizo Paloma Valencia en la capital del Atlántico.

Cabe señalar que el pasado 19 de mayo, la bancada del Partido Liberal se reunió con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. En el encuentro estuvieron el director de la colectividad, César Gaviria, su hijo Simón Gaviria y 43 congresistas liberales.

Trascendió en ese momento, que la idea del encuentro era elaborar la estrategia de campaña para estas dos semanas que restan, pero llamó la atención la presencia del controversial congresista electo Yessid Pulgar, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por soborno, quien fue elegido el pasado 8 de mayo como senador de la República.

Pero el caso puntal de Pulgar va más allá, ya que durante la campaña al Congreso se advirtió del vínculo familiar del aspirante liberal con el condenado exsenador de la U que sobornó a un juez y se ha dicho que maneja los hilos del poder desde la cárcel.

Paloma Valencia le echó la culpa a Petro y Cepeda de los recientes actos vandálicos y el presidente la mandó a leer la ley

Finalmente, SEMANA dio a conocer que el pasado 26 de abril que Paloma Valencia había sostenido reuniones con polémicos congresistas liberales, como el representante Álvaro Henry Monedero, mencionado en el escándalo de Invías y quien forma parte de la Comisión de Crédito Público.