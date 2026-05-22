Paloma Valencia le echó la culpa a Petro y Cepeda de los recientes actos vandálicos y el presidente la mandó a leer la ley

Luego de que el jueves de esta semana fuera vandalizada la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia y de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro.

Lo hizo por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, en la que publicó un mensaje recordándole a la candidata presidencial que su seguridad y la del exmandatario Álvaro Uribe Vélez la “sostiene el actual Gobierno”.

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“Con todo el respeto que se merece, señora Valencia, la seguridad suya, de los demás candidatos y del expresidente Uribe la sostiene el actual Gobierno y no me arrepiento de hacerlo”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Pero lea la ley, señora Valencia: toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas”.

La reacción de Petro fue a un mensaje que publicó en su cuenta personal de X la candidata presidencial Paloma Valencia:

“Petro y Cepeda promueven la violencia contra la oposición. Las fachadas de las casas no son públicas, son privadas. Nos las quieren expropiar.

“Y cuando algo es público tampoco es para dañarlo, ni para que el Pacto Histórico se lo tome, como hicieron con la Universidad Nacional o la de Antioquia. Respeten”, puntualizó Valencia.

Frente a los hechos vandálicos, se registraron en la casa ubicada en la calle 53 con carrera séptima, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Un grupo de personas lanzó varios artefactos contra la fachada, rompió vidrios y dejó varios mensajes con grafitis, algunos de ellos exaltando a Iván Cepeda y pidiendo que sea presidente.

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Sumado a ello, integrantes del equipo de Valencia grabaron desde el interior de la vivienda lo sucedido. En las imágenes se ven los vidrios rotos y las personas aguardando al interior mientras encapuchados afectaban la estructura y pintaban la fachada.

Otro hecho que enmarca la época electoral se registró esta semana. 150 personas, lideradas por el representante electo a la Cámara por el Pacto Histórico Hernán Muriel, arribaron al corregimiento de Llanogrande, en el municipio de Rionegro, para pintar un grafiti alusivo a los falsos positivos cerca de la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez.