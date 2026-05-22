Petro dice que llamado a prender térmicas desde ya, por fenómeno de El Niño, es solo para subir tarifas de energía

El Fenómeno de El Niño, en Colombia, ya empezó a causar estragos, principalmente, en los enfrentamientos entre gremios y gobierno, debido a la advertencia que hizo el Consejo Gremial, sobre los riesgos que hay para el abastecimiento de energía, si no se toman medidas de inmediato.

La presidenta del gremio de gremios, Natalia Gutiérrez, quien además es la misma que lidera Acolgén, en el que se asocian las generadoras de energía, dijo que era necesario prender las térmicas desde ya, de lo contrario, el Fenómeno de El Niño nos tomaría sin la debida preparación.

El presidente Gustavo Petro, durante este viernes, lanzó un extenso trino, en el que afirma que el llamado a prender las térmicas con tal urgencia, sería solo para que se incrementen las tarifas en el servicio para el usuario.

Para el mandatario, las generadoras de energía privadas deben pasar a la nueva fórmula de cobro de energía, como ya se hizo en las públicas. Todo porque, “el cargo de confiabilidad que es un ahorro forzoso de los usuarios de energía eléctrica, y que ya suma casi 50 billones de pesos, debe ser usado en emergencia. Ese cargo hoy debe comprar instalaciones de energía solar, complementaria a la hídrica".

Hay que recordar que la confiabilidad es un costo que se paga para que haya seguridad de que en el futuro habrá energía. Si se compra ahora, mañana no tendría por qué pagarse más cara, cuando se presente algún evento inesperado, como suele pasar con lo climático.