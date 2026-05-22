Abelardo de la Espriella se dispara y le saca 20 puntos de ventaja a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella adelanta a su contrincante Iván Cepeda en Kalshi, la plataforma de predicción de resultados con sede en Estados Unidos.

Ante la pregunta de “quién ganará las próximas elecciones presidenciales colombianas”, el 57 % de los participantes de las apuestas se inclinó por la candidatura de De la Espriella.

Así va la recta final por la Presidencia: candidatos llaman a las plazas y atraen electorado a último momento

En contraste, Cepeda se perfila con el 37 % de favorabilidad y Paloma Valencia solo alcanza el 9,9 % en ese aplicativo. El crecimiento del abogado en Kalshi va en aumento desde días recientes.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella adelanta a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi. Foto: Captura en pantalla Kalshi

Kalshi es una plataforma de apuestas sobre deportes, asuntos culturales, indicadores económicos y sucesos políticos cuya base está en Nueva York.