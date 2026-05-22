Confidenciales

Abelardo de la Espriella se dispara y le saca 20 puntos de ventaja a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi

El 57 % de las personas que participa en ese aplicativo cree que el abogado ganará las elecciones presidenciales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
22 de mayo de 2026 a las 8:20 a. m.
Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi.
Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi. Foto: 8

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella adelanta a su contrincante Iván Cepeda en Kalshi, la plataforma de predicción de resultados con sede en Estados Unidos.

Ante la pregunta de “quién ganará las próximas elecciones presidenciales colombianas”, el 57 % de los participantes de las apuestas se inclinó por la candidatura de De la Espriella.

Así va la recta final por la Presidencia: candidatos llaman a las plazas y atraen electorado a último momento

En contraste, Cepeda se perfila con el 37 % de favorabilidad y Paloma Valencia solo alcanza el 9,9 % en ese aplicativo. El crecimiento del abogado en Kalshi va en aumento desde días recientes.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella adelanta a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella adelanta a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi. Foto: Captura en pantalla Kalshi

Kalshi es una plataforma de apuestas sobre deportes, asuntos culturales, indicadores económicos y sucesos políticos cuya base está en Nueva York.