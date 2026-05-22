“Colombia necesita unidad para defender la democracia. No es tiempo de egos”: el llamado del expresidente Duque

El expresidente Iván Duque aseguró que debe haber unidad para enfrentar al candidato del progresismo en segunda vuelta. En un video que publicó en sus redes sociales, el exmandatario afirmó que “quien vaya a enfrentar el modelo permisivo con la criminalidad debe tener de manera inmediata el respaldo de todos aquellos que no lograron estar en la segunda vuelta y que dicen ser defensores de nuestra Constitución. Aquí no hay espacio para vanidades. Aquí no hay espacio para egocentrismos”.

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Duque dijo que “solo debe haber espacio para un camino y es la defensa sólida de Colombia, por encima de cualquier circunstancia de agravio, de diferencia, de pugnacidad. Porque si no están preparados para superar esas situaciones propias de la política, no pueden pretender aspirar al solio de Bolívar”.

El expresidente Iván Duque le hace un llamado al país: "Colombia necesita unidad para defender la democracia y derrotar el crimen. No es tiempo de egos; es tiempo de carácter, liderazgo y compromiso". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/52Tp1sr37o — Revista Semana (@RevistaSemana) May 22, 2026

En su mensaje en redes, Duque acompañó el video con estas frases: “Colombia necesita unidad para defender la democracia y derrotar el crimen. No es tiempo de egos; es tiempo de carácter, liderazgo y compromiso con el país. La unidad permitirá la victoria”.