Invamer confirma que Abelardo de la Espriella se quedó con la derecha y es más eficiente en el centro que Paloma Valencia

El gerente general de Invamer, Martín Orozco, interpretó la más reciente medición que hizo su firma sobre la primera vuelta presidencial y dejó claro que, bajo la fotografía que se tiene hoy, Abelardo de la Espriella se quedó con la derecha.

Si las elecciones fueran el próximo domingo, el 44,6 % de las personas encuestadas se inclinarían por Iván Cepeda, el 31,6 lo harían por Abelardo de la Espriella y el 14 % por Paloma Valencia.

“Hoy, es más competitivo en segunda vuelta Abelardo que Paloma. Abelardo consolida con mayor fuerza que Paloma la derecha y, además, tiene más porcentaje de personas de centro que Paloma”, dijo Orozco en Noticias Caracol.