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Invamer confirma que Abelardo de la Espriella se quedó con la derecha y es más eficiente en el centro que Paloma Valencia

El candidato del movimiento Defensores de la Patria alcanzó el 31,6 % en la encuesta, superando a Paloma Valencia (14 %).

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Redacción Semana
21 de mayo de 2026 a las 8:51 p. m.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El gerente general de Invamer, Martín Orozco, interpretó la más reciente medición que hizo su firma sobre la primera vuelta presidencial y dejó claro que, bajo la fotografía que se tiene hoy, Abelardo de la Espriella se quedó con la derecha.

Si las elecciones fueran el próximo domingo, el 44,6 % de las personas encuestadas se inclinarían por Iván Cepeda, el 31,6 lo harían por Abelardo de la Espriella y el 14 % por Paloma Valencia.

“Hoy, es más competitivo en segunda vuelta Abelardo que Paloma. Abelardo consolida con mayor fuerza que Paloma la derecha y, además, tiene más porcentaje de personas de centro que Paloma”, dijo Orozco en Noticias Caracol.

Tras su desplome en las encuestas, Paloma Valencia decide pelear con Invamer y califica como “falso” el resultado de ese estudio