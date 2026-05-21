Tras su desplome en las encuestas, Paloma Valencia decide pelear con Invamer y califica como “falso” el resultado de ese estudio

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, mostró molestia por la más reciente encuesta que realizó Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, donde obtuvo el 14 % en un posible escenario de primera vuelta, por debajo de Abelardo de la Espriella (31,6 %) e Iván Cepeda (44,6 %).

La aspirante manifestó en su cuenta de X: “Invamer es inverosímil. Dos desproporciones. 1. Cepeda está al borde de ganar en primera: es falso. 1. Cepeda gana la Presidencia en dos escenarios de segunda vuelta: es falso. ¡De la mano de Dios y de los colombianos vamos a ganar!”.

En el estudio de opinión se documentó una posible caída de Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial. En abril de este año, ella marcó 19,8 % en la intención de voto; en esta, la de mayo, cayó 5,8 puntos porcentuales.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarían en segunda vuelta, según encuesta de Guarumo para ‘El Tiempo’

Encuesta Invamer

Estos son los resultados de la encuesta frente al escenario de la primera vuelta, programada para el próximo 31 de mayo:

Iván Cepeda: 44,6 %.

%. Abelardo de la Espriella: 31,6 %.

Paloma Valencia: 14 %.

Sergio Fajardo: 2,4 %.

Claudia López: 2,2 %.

Santiago Botero: 1,4 %.

Mauricio Lizcano: 0,5 %.

¿Cómo influyen las encuestas en la carrera presidencial?

Miguel Uribe Londoño: 0,4 %.

Carlos Caicedo: 0,4 %.

Roy Barreras: 0,3 %.

Sondra McCollins: 0,2 %.

Gustavo Matamoros: 0,2 %.

Luis Guillermo Murillo: 0,4 % (ya no está en la competencia y se adhirió a Iván Cepeda).

Voto en blanco: 2,0 %.

La recta final por la Presidencia

Mientras se siguen conociendo las encuestas, las campañas entraron en una carrera contrarreloj para sumar respaldos. Sus últimos actos públicos están programados para este fin de semana. Iván Cepeda estará en Bogotá este viernes, Abelardo de la Espriella recorrerá Barranquilla y Medellín, mientras que Paloma Valencia agendó su cierre en la capital del país el próximo domingo.