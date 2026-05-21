Vándalos atacaron la sede de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bogotá; dejaron mensajes alusivos a Iván Cepeda

Un hecho de violencia política se registró en la tarde de este jueves, 21 de mayo, en una de las sedes de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

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En la casa ubicada en la calle 53 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero, Bogotá, un grupo de personas lanzó varios artefactos contra la fachada, rompió vidrios y dejó varios mensajes con grafitis, algunos de ellos exaltando a Iván Cepeda y pidiendo que sea presidente.

Comunicado del equipo de Paloma Valencia. Foto: Suministrada API

Miembros del equipo de Valencia grabaron desde el interior de la vivienda lo sucedido. En las imágenes se ven los vidrios rotos y a las personas aguardando al interior mientras los encapuchados afectaban la infraestructura y pintaban la fachada.

Vandalizan sede de Paloma Valencia. Foto: Suministrada API

En otros videos quedó registrado cómo tomaron el material propagandístico de Valencia y Oviedo y se lo llevaron. Incluso, se ve cómo gestores de convivencia del distrito se encontraban en el lugar, pero solo observaron lo que sucedía sin poder impedirlo. Los manifestantes iban con tambores y otros elementos, celebrando lo ocurrido. Al parecer, continuaron desplazándose por la carrera Séptima en medio de una manifestación.

Tras los hechos, desde el equipo de Valencia informaron que la candidata llegará hasta el lugar para ponerse al frente de la situación.

“Resulta inaceptable que un grupo de personas haya irrumpido en el lugar para grafitear las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento”, dijeron desde el equipo de prensa de la candidata.

Los vándalos dejaron mensajes alusivos a Iván Cepeda. Foto: Suministrada API

Reclamaron que estos hechos se suman a los recientes actos vandálicos ocurridos en Antioquia en los que líderes y simpatizantes del Pacto Histórico hicieron un grafiti cerca a la vivienda del expresidente Álvaro Uribe.

“Este tipo de conductas representan una peligrosa escalada de odio político que debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país”, reclamaron desde la campaña de Valencia.

Los manifestantes se llevaron material propagandístico. Foto: Suministrada API

Dijeron que estos hechos, a pocos días de la primera vuelta presidencial, evidenciarían una falta de garantías para la oposición en el país. “Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de sectores radicalizados”, agregaron.

Por eso, le pidieron a las autoridades investigar lo ocurrido e identificar a los responsables, además de garantizar las condiciones de seguridad para todos los actores políticos del país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a estos hechos y rechazó lo sucedido. Dijo que de cara a la primera vuelta presidencial se reforzará la seguridad de todos los candidatos.