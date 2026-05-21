Si no pudo ir, así podrá vivir el Mundial 2026 en Colombia: ‘Fan Zone’, la llamativa apuesta de la FCF

Colombia es de los países que más pasión siente por su Selección. Para el próximo Mundial 2026 muchos aficionados quisieran desplazarse a alguna de las tres sedes del torneo (Estados Unidos, México y Canadá) , pero los altos costos de boletería, alojamiento y demás, hacen que sea difícil cumplir dicho sueño.

Justo por eso, y ante la necesidad de abrir espacios para que los colombianos vivan la fiesta de la cita orbital desde su territorio, es que la Federación Colombiana de Fútbol se ha ingeniado lo que han llamado Fan Zone.

🎥 ¡La casa de 'La Sele' abre sus puertas! Estamos listos para vivir la fiesta del fútbol. 🎙️👔🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/e6zvY6OY9s — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 21, 2026

Dichos espacios servirán para que una gran cantidad de hinchas de la Tricolor compartan mientras ven los partidos, vivan experiencias exclusivas y tengan acceso a firmas de camisetas, fotos con los fans, charlas sobre superación, disciplina y fútbol colombiano, así como integración con escuelas de formación deportiva locales.

‘Los Panitas’, figuras coleccionables que han tomado relevancia en los últimos días y que hacen referencia a estrellas de la Selección como James Rodríguez, Luis Díaz, entre otros, también estarán presentes a gran escala.

“En los eventos tendremos unas estatuas de 4 metros de altura alusivas a los principales referentes de la Selección Colombia”, anunció la FCF.

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Ramón Jesurún los presentó

SEMANA hizo presencia en el lanzamiento oficial de esta iniciativa durante este jueves, 21 de mayo. En el evento que tuvo lugar en la sede administrativa de la FCF estuvo el presidente de la institución, Ramón Jesurún.

Con gran emoción el dirigente dio a conocer que “los Fan Zone se han convertido en una herramienta apoteósica de mucho frenesí y felicidad".

"Lo más importante y lo que pretendemos es la unión y sabemos que nada genera más unión en el país que el fútbol y la Selección”, anexó.

🎥 "Nada genera más unión en Colombia que el fútbol y nuestra Selección, estos Fans Zone los vamos a tener en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Miami, será una fiesta" Ramón Jesurun, Pdte. FCF🎙️👔🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/6PXmGCYji9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 21, 2026

“La Casa de la Sele nace para que cada colombiano tenga un espacio donde disfrutar el fútbol junto a su familia, amigos e hinchas. Queremos construir una experiencia que refleje lo que somos como país cuando juega nuestra Selección”, agregó a la introducción de la llamativa apuesta.

Un total de cinco ciudades en Colombia tendrán la chance de disfrutar estos eventos cada que la Tricolor juegue en la Copa del Mundo. En Estados Unidos, Miami, por albergar tantos cafeteros, también tendrá un espacio de estos organizado por la FCF.

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Ciudades y lugares en los que se llevarán a cabo los Fan Zone:

Bogotá: Parque El Tunal, Parque Fontanar del Río.

Parque El Tunal, Parque Fontanar del Río. Medellín: Coliseo Iván De Bedout.

Coliseo Iván De Bedout. Cali: Parque la Retreta.

Parque la Retreta. Barranquilla: Malecón del Río.

Malecón del Río. Bucaramanga: Estadio Américo Montanini.

Estadio Américo Montanini. Miami: Amphitheatre Doral Central Park.

Precio

En caso de ser de interés de algún aficionado ir a estas dinámicas, vale aclarar que no tendrá costo alguno. Según lo informado: “La entrada a los fanzones en Colombia será gratuita mediante dinámicas con patrocinadores y aliados".

Por el contrario, quienes quieran acudir en Miami al Fan Zone, sí deberán pagar. La boletería ya está disponible a través de la página web de www.ticketmaster.com.

Aforo de los Fan Zone de la Selección Colombia para la fase de grupos Foto: Suministrada a SEMANA (FCF)

Carlos Vives y “La Barra Incondicional”

Otra de las apuestas de la Federación de cara al Mundial 2026 es acabar con el cántico “sí se puede, sí se puede”, por barras más organizadas y letras que representen a la nación cada vez que se entona.

🎶 Tú tienes la llave de mi corazón, yo te aliento, toda mi vida seré tricoloooor....🎙️🎶🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/LXKAoiEGjC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 21, 2026

En busca de hacer música atractiva, Carlos Vives se unió a la FCF para sacar ‘Si, si, si’, ‘Yo Te Aliento’ y ‘Qué linda es’. Estas nuevas melodías son una adaptación de ‘La Tierra del Olvido’, ‘Fruta Fresca’ y ‘Pa’ Mayte’.

Junto a ‘La Fiebre Amarilla’ se compusieron las piezas musicales, que buscan dar una identidad y orden a los cánticos para alentar a la Selección Colombia de Mayores.