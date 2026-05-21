Cristiano Ronaldo se corona campeón: metió dos golazos y rompió la sequía del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo cerró la temporada con broche de oro y se coronó campeón de la Saudi Pro League. Este jueves fue protagonista en la victoria de Al-Nassr sobre Damac (3-1) con un doblete de golazos.

La última fecha del campeonato saudí se jugó en simultánea, teniendo en cuenta que Al-Hilal también contaba con opciones matemáticas de quedarse con el título.

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Pero Cristiano Ronaldo no estaba dispuesto a dejarse arrebatar el trofeo de las manos y jugó un partidazo para conseguir la victoria que les aseguraba el primer puesto en la tabla de posiciones.

El primer gol de la noche lo marcó Sadio Mané. Sobre los 33 minutos, el delantero senegalés conectó un cabezazo en el área chica y desató la alegría en el Al-Awwal Park.

La diferencia se extendió en el arranque de la segunda mitad. El francés Kingsley Coman recibió la pelota al borde del área y sacó un remate de zurda que se clavó en la base del vertical derecho.

Estadio lleno para ver el primer título de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr. Foto: Getty Images

Los goles de Cristiano Ronaldo hoy en Al-Nassr vs. Damac

Damac alcanzó a poner en duda el triunfo de Al-Nassr con un gol de penal a los 57 minutos, pero Cristiano Ronaldo demostró que mantiene intacta su calidad y se inventó un golazo de tiro libre para darle tranquilidad a la afición.

Sobre la hora de juego, el astro portugués tomó la responsabilidad de un cobro por la zona izquierda del campo y lanzó un balón a media altura que se coló entre un mar de piernas.

La hinchada de Al-Nassr, que estaba esperando el gol de Cristiano, estalló de alegría y empezó a cantar sabiendo que el título era inminente.

La cereza sobre el pastel fue otro golazo de CR7. Faltando diez minutos para el final, el goleador recibió una pelota dentro del área y desenfundó un bombazo con la derecha para clavar el cuarto de la noche a favor de los locales.

Cristiano no pudo contener las lágrimas y dedicó ese tanto a su esposa Georgina Rodríguez, que lo felicitó desde el palco presidencial del Al-Nassr.

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A los 87 minutos llegó el momento del aplauso. El astro portugués salió reemplazado y se besó el escudo mientras la afición gritaba su nombre al unísono.

De esta manera pudo pasar la página de la final perdida contra Gamba Osaka en la AFC Champions League 2, que se disputó el fin de semana pasado.

Este es el primer título oficial de Cristiano Ronaldo en su travesía por Arabia Saudita, un logro que le llegó tres años y medio después de haber aterrizado procedente del Manchester United.

El portugués llegará con aire en la camiseta a su sexta Copa del Mundo, cita en la que enfrentará a la Selección Colombia, a RD Congo y a Uzbekistán, en el marco del grupo K.