¿Cómo funcionan las bolsas de aire en un carro? Así responden en un accidente

Los vehículos modernos traen consigo bolsas de aire, también conocidas como airbags, que mejoran la seguridad del carro. Desde que se comercializan los automóviles, han tenido diferentes sistemas para garantizar la protección de los pasajeros.

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Algunos de ellos son los cinturones, el control de tracción, los frenos antibloqueo y el reposacabezas ajustable. Estos diseños tienen el objetivo de facilitar la conducción y prevenir accidentes en la vía.

Las bolsas de aire son uno de los mecanismos de mayor importancia para reducir eventualidades. De acuerdo con Kia, son dispositivos de seguridad automotriz que funcionan inflándose rápidamente durante una colisión.

Su trabajo es amortiguar el impacto en la cabeza y el cuello, lo que protege a los pasajeros de chocarse contra el volante, tablero y vidrio.

“El sistema también puede ayudar a mitigar los efectos secundarios de las sacudidas al reducir la fuerza cuando tu cabeza se mueve hacia adelante y luego regresa abruptamente hacia atrás”, explicó Kia.

Los cinturones de seguridad son vitales en la seguridad de los pasajeros; sin embargo, no protegen la cabeza y el cuello, solo evitan que el torso se mueva. Por esta razón, las bolsas de aire los complementan y evitan daños en los músculos y articulaciones de la columna.

Las bolsas de aires se inflan al sentir una colisión. Foto: Peritos de Accidentes

¿Cómo se activan los airbags?

Las bolsas de aire se inflan cuando el vehículo disminuye la velocidad drásticamente por culpa de una colisión. Esto se produce gracias a sensores y mecanismos de presión del sistema.

También tienen un acelerómetro capaz de detectar cambios de velocidad y, si se presenta una desaceleración, se activan de inmediato. La corriente eléctrica pasa a un calefactor que infla la bolsa.

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Una vez toca al pasajero, se desinfla liberando la presión o el aire por pequeños agujeros. Una vez que el carro se detiene, los airbags deben estar desinflados. De acuerdo con Kia, cuando se usan de manera correcta, reducen las lesiones de una colisión frontal hasta en un 25 %.

Para asegurar su funcionamiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas y revisiones a los sensores. Igualmente, es importante no modificar las bolsas de aire por cuenta propia, ya que podría comprometer la capacidad del sistema.