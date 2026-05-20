La seguridad de un motociclista es vital al momento de que conduzca por las calles del país. Las largas jornadas de estar en el volante deben estar acompañadas de varios accesorios de protección.

Cascos de moto en Colombia: tipos, certificaciones y cómo elegir el más seguro

Aunque muchas personas que manejan moto utilizan principalmente el casco de motocicleta, bien es cierto que otros elementos son obligatorios por ley y otro tanto complementan y traen más seguridad al motociclista.

De acuerdo con el concesionario y repartidora de motos Dismerca, los protectores para motos son elementos de protección personal utilizados debajo o sobre la ropa de rodaje. Utilizar estos accesorios permite que el motociclista tenga blindadas sus articulaciones y la columna si se presentan accidentes como caídas o impactos.

Cada uno de ellos funciona distribuyendo la energía del impacto sobre una superficie mayor, lo que permite reducir la concentración de fuerza en un punto específico y cuidando al motociclista.

Los accesorios de protección están diseñados para responder ante distintos niveles de impacto según su clasificación. Foto: Getty Images

Estos vienen en dos niveles, el CE1 y el CE2; el primero tiene como función absorber impactos moderados, usualmente es utilizado para aquellos motociclistas que realizan recorridos urbanos, mientras que el segundo se encarga de recibir golpes mayores; este es recomendado para los conductores que se movilizan a grandes velocidades o las utilizan en carreteras.

¿Cuáles son los tipos de protectores para moto?

Existen varios protectores que se encargan de cuidar al motociclista cuando este se encuentra conduciendo. Estos son:

Rodilleras: Estas son utilizadas para proteger la rótula y los lados de la rodilla. Pueden ser usados dentro del pantalón de moto, incluso como un accesorio independiente sujeto con velcro.

Estas son utilizadas para proteger la rótula y los lados de la rodilla. Pueden ser usados dentro del pantalón de moto, incluso como un accesorio independiente sujeto con velcro. Coderas: Estas se encargan de proteger tanto el codo como el antebrazo. Brinda protección sobre todo cuando presenta alguna caída lateral, al ser el brazo la primera parte del cuerpo que toca el suelo.

Estas se encargan de proteger tanto el codo como el antebrazo. Brinda protección sobre todo cuando presenta alguna caída lateral, al ser el brazo la primera parte del cuerpo que toca el suelo. Espaldera: Esta se encarga de proteger la columna vertebral del motociclista y es considerada el accesorio más importante y al tiempo el más subestimado , al proteger una zona que puede ser afectada gravemente durante un accidente vial. Las lesiones de columna vertebral son consideradas graves, provocando daños permanentes.

Esta se encarga de proteger la columna vertebral del motociclista y es considerada , al proteger una zona que puede ser afectada gravemente durante un accidente vial. Las lesiones de columna vertebral son consideradas graves, provocando daños permanentes. Kit completo de protectores: Esta es la que junta todos los accesorios que se encargan de dar una protección total; en ella se encuentran las rodilleras, coderas y espalderas.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al elegir protectores para moto?

Hay varios elementos que un motociclista debe considerar previamente al comprar estos accesorios para la moto. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Portar la certificación CE: Estas siglas indican que el accesorio que utiliza el motociclista cumple los estrictos estándares de seguridad, pasando las pruebas de impacto. Los ciudadanos que observen elementos que no llevan esta certificación busquen evitarlos.

Estas siglas indican que el accesorio que utiliza el motociclista cumple los estrictos estándares de seguridad, pasando las pruebas de impacto. Los ciudadanos que observen elementos que no llevan esta certificación busquen evitarlos. Tener niveles de protección: Los accesorios están divididos en los niveles CE1 y CE2; el primero es utilizado para uso urbano, mientras que el segundo en carreteras y velocidades altas.

Los accesorios están divididos en los niveles CE1 y CE2; el primero es utilizado para uso urbano, mientras que el segundo en carreteras y velocidades altas. Comodidad: Los protectores deben estar cómodos para el dueño que los porta, ya que permiten tener mejor control a la hora de manejar.