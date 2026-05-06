Cascos de moto en Colombia: tipos, certificaciones y cómo elegir el más seguro

Dentro de los elementos que siempre se encuentran en un motociclista, uno de los más vitales es el portar un casco para el vehículo.

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Aunque muchos conductores no lo pueden utilizar a diario, ya sea porque se dirigen brevemente a un sitio, es sumamente vital portar en todo momento esta accesoria que presenta un adicional más en los términos de seguridad de una persona al momento de trasladarse en las calles del país.

Eso sí, de acuerdo con la ley en Colombia, es de suma obligación el porte de cascos de moto en el país, tanto para el conductor como para el parrillero. En el caso de que se pare a un conductor que está rodando por las calles y vías sin ninguna protección, este tendrá una infracción con multa.

No llevar el casco de moto conlleva una infracción con multa de acuerdo con la ley colombiana. Foto: Getty Images

Si bien es cierto que los cascos son vitales, una duda que se genera por parte de varios motociclistas es sobre los modelos y tipos que se pueden adquirir, ya que al tener varias opciones, no se sabe a ciencia cierta la mejor opción acorde al estilo y moto del conductor.

Afortunadamente, hay maneras para que todo aquel ciudadano que maneja estos vehículos sepa el casco más indicado para trasladarse en Colombia.

¿Cuáles son los tipos de casco de moto?

Hay que mencionar que los cascos de moto no son iguales, ya que cada uno de ellos presenta una finalidad distinta. En el mercado colombiano, estos son los principales tipos de casco:

Casco integral: Este es un casco de moto que permite cubrir toda la cabeza del conductor, donde incluye la mandíbula. Esta es la que en el mercado da mayor protección en caso de choques o accidentes. Usualmente es utilizado para ocasiones que generen altas velocidades o para motos deportivas.

Casco abatible o modular: Un casco que ofrece la misma protección del casco integral con la excepción de poder levantar el espacio que protege la mandíbula del conductor. Estos van encaminados a las motos touring, vehículos estrictamente diseñados para soportar viajes largos en carreteras donde se prioriza la comodidad del piloto y su acompañante.

Casco jet o abierto: Este es un casco que no presenta alguna protección en la mandíbula, ya que es mucho más liviano y ventilado. Este es usado principalmente en sitios urbanos del país o incluso para gente que se moviliza en scooters.

Casco cross o enduro: Casco diseñado para off-road, es decir, para ser utilizado en motocicletas que están diseñadas para terrenos no pavimentados como tierra, barro, arena, piedras o caminos de montaña. El caso posee una visera superior y alta ventilación, aunque no tiene un visor, por lo que se requiere del uso de gafas o goggles.

Lo que se debe saber antes de comprar un casco de moto

Otro de los aspectos que los motociclistas deben tener en cuenta es revisar ciertos criterios antes de adquirir un casco de moto. Entre lo más recomendable es revisar la certificación de este, ya que si no la posee, significa que no ha pasado las pruebas de seguridad requeridas. En Colombia, los más reconocidos son el DOT, el ECE 22.06 y el NTC 4533.

Otro aspecto es la talla y ajuste del casco, porque, como es un medio de seguridad para el motociclista, este tiene que quedar firme sin apretar. En el caso de sentir que se mueve, significa que puede presentar una ocasión de peligro.

También se debe tomar en cuenta el tipo de uso que un motociclista vaya a tener, ya que, como se mencionó anteriormente, cada uno de los diseños está estrictamente vinculado a una determinada motocicleta.

Finalmente, se debe revisar el estado de los cascos. Usualmente tienen una duración de 3 a 5 años y pueden presentar casos de degradación por el tiempo.