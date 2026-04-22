Multas para motociclistas en Bogotá 2026: esto le costará circular por andenes y ciclorrutas

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que en lo que va de 2026 han aumentado las multas a motociclistas por el uso indebido del espacio público. De acuerdo con la información de las autoridades, muchos conductores eligen transitar por andenes, ciclorrutas y vías peatonales.

Nada más en 2026, 6.734 motociclistas han sido sancionados por esta infracción. Además, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84% en este tipo de comparendos, frente a los reportados en el mismo periodo de 2025.

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Este año, la Secretaría y las autoridades competentes han inmovilizado 2.416 motos en medio de operativos en la ciudad. La normativa especifica que este tipo de vehículos no pueden circular en zonas peatonales o exclusivas para ciclistas.

Hasta el 10 de abril de 2026, se realizaron 1.409 operativos que buscaban frenar este tipo de infracciones en la vía pública. Otros sectores afectados son los puentes peatonales, las zonas verdes y los separadores.

Las infracciones pueden acarrear multas económicas. Foto: Secretaría de movilidad / Getty Images / Montaje: Semana

La problemática

Este miércoles 22 de abril, la concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso imprudente de los andenes por parte de los motociclistas. La cabildante y su equipo verificaron el estado de las zonas aledañas al centro comercial Cafam de La Floresta para conocer a fondo la problemática.

“Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero. Este espacio es de los peatones, no de los infractores”, señaló Calderón.

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La concejal indicó que en 2025 se realizaron un total de 15.000 operativos, 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. Además, aseguró que entre las infracciones en los alrededores de La Floresta, un 60% corresponden a motocicletas.

La multa para los conductores de motos que transiten por espacios peatonales o no permitidos equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos.